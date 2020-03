Las fotos más ardientes de Natasha Aughey (FOTOS)

La modelo del fitness y el culturismo Natasha Aughey se ha convertido en una de las bellezas más importantes en las redes sociales tan solo en su cuenta de Instagram ya cuenta con un número importante de seguidores y seguidoras de todo el mundo, con poco más de 1,181,655 de hombres y mujeres esta atleta demuestra la belleza y sensualidad de las mujeres canadienses, robándose la mirada y el corazón de sus fans.

La nacida en Ottawa, Ontario, Canadá con tan solo 28 años, Natasha Aughey ya ha participado en evento importantes del culturismo y el fitness, además de convertirse en una de las Youtubers más seguidas en su canal de la plataforma Youtube, así como una gran personalidad de Instagram, red social en la cual ha subido fotos y vídeos realizando ejercicios que han esculpido ese cuerpazo e imágenes que han dejado poco a la imaginación con atrevidos bodys, leggins y trajes de baño increíbles.

En una de sus publicaciones Natasha Aughey mostró sin tapujos sus increíbles bubis, tapando solo lo esencial luciendo en una posición sexy, acaparando la atención de sus seguidores, quienes le dieron más de 112,229 likes y 1,963 comentarios destacando la belleza de esta mujer canadiense.

En otras de sus más ardientes publicaciones, a principios del 2020 presumió sus increible tatuaje del brazo derecho en una atrevida posición con un body que solo cubría lo necesario posteando: “Otro retroceso ya que no he entrenado desde el miércoles (tatuaje)”, ya que por su tatuaje nuevo no podía entrenar, alcanzando 90,125 likes para la atleta canadiense.

A finales del 2019 despidió el año con una imagen que ha sido una de las que más likes ha obtenido con 103,553 me gusta, gracias a su talento, belleza y sensualidad.

Natasha cuenta con más de 40,000 admiradores en Facebook, su Twitter casi 7,000 y su Instagram un poco más de un millón de seguidores. Por último, su canal de YouTube tiene más de 110,000 suscriptores.