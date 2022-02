Las estrellas rusas del tenis hablan en contra de la guerra en Ucrania

Dos de las 10 mejores estrellas rusas del tenis, incluido el número uno del mundo, Daniil Medvedev, hablaron sobre la invasión de Ucrania por parte de su país esta semana.

Hablando el jueves, Medvedev, quien ganó el US Open el año pasado, abordó la situación en su país de origen después de ganar un partido en México.

"En este momento, entiendes que el tenis a veces no es tan importante", dijo.

El viernes, Andrey Rublev abogó por la paz y escribió "No a la guerra, por favor" en la cámara después de su victoria. Escribir en la lente es una práctica común después de los partidos de tenis.

Daniil Medvedev en el Abierto Mexicano.

Como informamos en La Verdad Noticias, el día anterior, el jueves, el jugador número 7 del mundo explicó su postura en una entrevista posterior a su partido.

"En esos momentos te das cuenta de que mi partido no es importante. No se trata de mi partido, de cómo me afecta. Porque lo que está pasando es mucho más terrible", dijo Rublev. "Te das cuenta de lo importante que es tener paz en el mundo y respetarnos pase lo que pase y estar unidos... Debemos cuidar nuestra tierra y cuidarnos unos a otros. Esto es lo más importante".

Los atletas rusos y ucranianos de otros deportes también se han pronunciado en los últimos días.

Fyodor Smolov, un futbolista ruso que ha sido internacional en 45 ocasiones con la selección nacional, publicó una pantalla negra en Instagram el jueves , con el título "No a la guerra", junto con emojis de un corazón roto y una bandera ucraniana.

Todo esto llega tras el ataque de Rusia a Ucrania, que comenzó el jueves y se ha extendido por todo el país. Las fuerzas rusas han atacado por tierra, mar y aire, y actualmente luchan por el control de la capital de Ucrania, Kiev.

