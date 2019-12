Las emotivas frases de los Rayados a su afición tras el título del Apertura 2019

Luego de convertirse en dignos campeones del Torneo Apertura 2019 del futbol mexicano, al derrotar a las Águilas del América en un partido sufrido y lleno de emociones, el director técnico Antonio Mohamed y los jugadores de la Pandilla demostraron su agradecimiento a toda la fiel afición regiomontana, a través de diversas frases que quedarán grabadas en la memoria de todos sus seguidores que en todo momento alentaron al equipo.

Monterrey consiguió su 5to título de Liga tras 9 años de no hacerlo

El "Turco" fue el primero en rendir tributo

Antonio Mohamed

“Lo prometido es deuda, aquí está, es de ustedes y para ustedes, muchas gracias por confiar, por creer en nosotros, los llevo en el corazón. Saben lo que siento por este club, por esta camiseta, todo al cielo”.

Mohamed dedicó el título a su pequeño hijo fallecido

Leonel Vangioni

“Agradecerles (a los aficionados) por creer en nosotros, por acompañarnos en este camino que fue duro, solamente decirles que lo disfruten mucho que nosotros vamos a descansar unos días y vamos a volver por el bicampeonato”.

Vangioni fue parte clave del título

Rogelio Funes Mori

“Sólo agradecer a todos ustedes por creer. ¡Arriba el Monterrey!”.

Funes Mori logró sacar al equipo adelante

Celso Ortiz

“No me cabe duda que la gente va a querer más, no me cabe duda, estoy muy feliz y también ellos, así que a disfrutar el momento. Fue un momento duro para nosotros, pero lo importante es que se ganó y la gente está muy feliz, eso es lo más importante”.

Celso Ortiz agradeció a toda la afición por su entrega

