"Las críticas desde México me dan pena, son gentuza", Paco Jémez

El director técnico de Las Palmas y extécnico de Cruz Azul, Paco Jémez, confirmó que las críticas que hacen desde México contra su persona solo le hacen sentir pena.

El que fue responsable de la Máquina en 2017, fue muy duro al momento de criticar a la gente del país después de todos los comentarios que le han estado lanzando desde hace días, específicamente después del descenso de Las Palmas.

“Las críticas desde México me dan pena, son gentuza, unos impresentables. Son pocos, pero dan mucho por culo”, comentó el entrenador español en una entrevista con el programa El Partidazo en la cadena de radio COPE.

Después de hacer esa declaración, Paco Jémez enfatizó y añadió que no todos los aficionados en México tienen ese comportamiento.

“Los mexicanos no son así. Son solo unos pocos y no representan al pueblo mexicano”.

El pasado fin de semana, el equipo de Las Palmas perdió por goliza en su casa frente al Alavés provocando su descenso, por tal motivo su continuidad con el club está en duda para la siguiente campaña en la Segunda División.

Cabe mencionar que antes de disputar este encuentro importante para la salvación de su equipo, realizó declaraciones con mucho optimismo cuando dirigió a la Máquina de Cruz Azul.

El exestratega del conjunto celeste se presentó en el programa T4 en España, donde según sus declaraciones tuvo una trayectoria exitosa en la Liga MX.

"Hace cuatro meses estaba en México triunfando con el Cruz Azul y en cuatro meses todo lo contrario. Vinimos a intentar salvar a un equipo que estaba último y los resultados no llegan. He pasado de sentirme el tío más grande del mundo a no querer ni mirarme al espejo”, aclaró el español.