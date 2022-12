Las corridas de toros no han muerto en la Plaza México: Empresarios. (Foto: Especial)

Las corridas de toros, el arte de la tauromaquia, no ha muerto en la Capital del país a pesar del anuncio de la cancelación de la Temporada Grande en la Plaza México, coincidieron en señalar ganaderos y empresarios taurinos.

Mientras sigue su curso un proceso judicial de suspensión definitiva del espectáculo taurino en la Ciudad de México, la empresa organizadora del Coso de Insurgentes emitió un comunicado donde se anunciaba al público que no se realizaría la apertura fijadade inicio para el 12 de diciembre de 2022. Los hombres de negocio aludidos externaron su postura a La Verdad Noticias.

Manuel Sescosse, ganadero y presidente de Tauromaquia Mexicana A.C. explicó que el anuncio de La México solo es para avisar que no se puede realizar el derecho de apartado y de ninguna manera el acabose del espectáculo taurino.

“Lo que comunicó la Plaza México es que no se renovarán los derechos de apartado. El tema jurídico sigue pendiente. No hay prohibición de la fiesta brava. Hasta en días o una semana, en cualquier momento, puede darse el fallo del juez para que vuelva la fiesta taurina en la Ciudad de México.

“El arte de la tauromaquia en este país no ha muerto, simplemente. Se sigue un proceso puesto por una asociación civil que se hace llamar Justicia Justa, de un señor (Luis Pérez de) Acha (su presidente), que nadie conoce, que se queja de violar derechos humanos y medioambiente, lo cual no se vulnera con un espectáculo en la plaza de toros”, expresó Secosse.

Para el ganadero Germán Arredondo el anuncio no pasa de ser un servicio para el público de que simplemente no podrán hacer uso de un derecho de apartado, lo que no significa que se prescinda del espectáculo taurino durante todo un año.

“Esto no está perdido. Tiene que resolver la siguiente instancia judicial, ver si se levanta la suspensión, si sigue el juicio y se resuelve en instancias más arriba. Esto simplemente es un anuncio de que no se va a vender el derecho de apartado.

“Cuando se levante la suspensión (del proceso judicial antitaurino) se podrán montar corridas de toros. No así el derecho de apartado que está condicionado a que se realice un determinado número de novilladas, y que empiece la temporada en una fecha y con cierto número de corridas”.

El empresario admitió no saber cuál será el escenario judicial en 2023, pero que el levantamiento de la suspensión de la Temporada Grande esto podría darse en un corto plazo.

“La actividad de la tauromaquia sigue siendo legal en este país. No es que estén prohibidos los toros. De ninguna manera. Le han prohibido a la delegación (Alcaldía Benito Juárez) otorgar los permisos. Es una actividad legal. No se pueden por ahora celebrar los festejos taurinos.

“Que se cancele la temporada es otra cosa porque puede volver en cualquier momento, como sucedió durante la pandemia, que no hubo temporada continua por obvias razones, pero se continuó. Los antitaurinos mienten continuamente porque dieron por buena una sentencia (parcial) sin que la Suprema Corte hubiera votado”, enfatizó Arredondo.

Que se acaben los toros, solo si la gente no quiere ir: Beto Murrieta

El analista taurino Heriberto Murrieta reprobó lo que llamó iniciativa prohibicionista sin tomar en cuenta todos los sectores que participan en la industria.

“Esta no es la terminación, la abolición definitiva de la tauromaquia en la Ciudad de México, pero ciertamente es lamentable que no se de la Temporada Grande como cada año. Creo que hay muchas instancias legales que pelear. La batalla no está perdida.

“Me parece antidemocrático y liberticida querer prohibir una actividad y dejar sin trabajo a miles de personas. Hay todavía mucho camino por recorrer y la fiesta puede continuar aunque es un duro golpe no tener Temporada Grande”, dijo el periodista de ESPN a este diario.

Quien fue durante décadas la voz narradora oficial de las corridas desde La México –y para muchos aficionados el sucesor del talento de cronistas legendarios de los años 50 a 70, Paco Malgesto y Pepe Alameda– destacó que no es la primera vez que la Temporada Grande se suspende por alguna razón en la historia de la plaza.

“Confío en que pueda volver y que si se van los toros de la Ciudad de México sea porque a la gente no le gusta ir y no porque nos lo prohíban”, manifestó Murrieta.

