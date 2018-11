Las contadoras se proclaman campeonas en el torneo femenil de fútbol bardas

El equipo JDU se proclama campeón en el torneo femenil de fútbol bardas

Sin piedad y compasión, el conjunto de la Facultad de Contaduría y Administración se levantó con el campeonato tras imponerse con goleada 6-1 al conjunto Venadas del CCBA, en el torneo de fútbol bardad femenil que se llevó a cabo en la Unidad Deportiva de la UADY.

El cuadro JDU es el nuevo campeón

FCA empezó a llegar más seguido y eso se hizo notar en el marcador, pues al finalizar el primer tiempo, el marcador estaba 3-1, ya para el complemento, el poder ofensivo de FCA quedó comprobado al marcar 3 goles más y establecer el marcador final de 6-1; CCBA tuvo un par de oportunidades que pudieron acortar el marcador, pero que no lograron aprovechar, la más clara fue un shoot out que Brenda Carrillo, estelar atacante de las Venadas no logró concretar al estrellar el esférico contra la guardameta.

Por el conjunto de FCA anotó en 5 ocasiones Mariana Pelayo que fue sin duda la figura del partido y un tanto de Carla Acosta; por el cuadro del CCBA descontó Brenda Carrillo.

Las chicas se imponen en el torneo de bardas

Con este resultado, el equipo de Biológicas no logró cobrar revancha de la jornada 1, en la cual se vieron las caras ante las contadoras y con resultado a favor del hoy equipo campeón por 4-2.

_Abraham Baeza