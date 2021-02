Las confesiones de Eden Hazard tras su estancia en el Real Madrid

El futbolista belga Eden Hazard (30 años) en el Real Madrid está siendo realmente complejo a raíz de los numerosos problemas físicos que el ex del Chelsea está padeciendo en el flamante campeón de Liga. Pese a ello, en una entrevista, el talentoso futbolista ha expresado cuál es su principal fuente de apoyo.

"Tengo la suerte de que cuando estoy lesionado y tengo que quedarme en casa, mi familia me ayuda a pasar por ello. No es el fin del mundo porque puedo pasar tiempo con mis hijos. Cuando estás lesionado y solo, puede ser duro, pero a mí me apoya mi familia.

Eden Hazard busca recuperar minutos

Cuando estás lesionado, puedes hacer muchas cosas. Puedes trabajar para ponerte bien más rápido, pero las lesiones que he sufrido exigen tiempo para curarme. Solo tengo que esperar, trabajar duro y mejorar. Cuando estoy en casa, puedo disfrutar de tiempo familiar", ha manifestado.

Hazard, que también tiene en el horizonte la Eurocopa 2021 con Bélgica, todavía no piensa en colgar las botas. "Espero jugar al fútbol el máximo tiempo posible e intentar siempre disfrutar en el terreno de juego.

Cuando llegue el final de mi carrera, podré mirar atrás y ver mis logros, pero mi prioridad ahora es jugar bien y disfrutar del fútbol. No sé dónde estaré en los próximos años, intentaré concentrarme en el próximo partido y el próximo entrenamiento. Acabo de cumplir los 30, mi cuerpo se encuentra bien. Afortunadamente, puedo jugar al menos cinco o seis años más", ha comentado en entrevista.

El futbolista se ha pronunciado sobre el magnífico momento que atraviesa el fútbol de su país natal. "Creo que ayudaría que estos jugadores volvieran a Bélgica para acabar sus carreras, así se podría hablar más sobre la Liga belga y el mundo se fijaría más en ella.

La gente habla de las Ligas con los mejores futbolistas. Por ejemplo, la Ligue 1 es grande porque tiene a Neymar o Mbappé. Somos afortunados de tener esta gran generación porque ha animado a más gente a jugar en Bélgica. Gracias a ello, las canteras tienen más dinero que antes y podemos intentar desarrollar a más jóvenes", ha indicado.

