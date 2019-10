Las caderas de Georgina Rodríguez ¿FALSAS? (FOTOS)

Las caderas de Georgina Rodríguez ¿Falsas?| Soporte

La esposa de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, es adorada por muchísimos fans, pero la fama no trae sólo miel, también atrae personas que lo que quieren es atacar y precisamente han sido quienes la han criticado en cada ocasión posible.

No importa que haga Georgina, ni que tan bien vaya su carrera profesional, su cuerpo siempre será el blanco para las críticas, sin embargo la causa de las críticas no es que carezca de una figura envidiable, realmente lo que le critican es el no ser completamente natural.

Las caderas de Georgina Rodríguez ¿Falsas?

Los ataques se dirigen casi en su totalidad a sus caderas, las cuales han ido pasando por cambios paulatinamente, se ha ido haciendo más voluminosa con el paso del tiempo, y es ahí donde dicen que no puede ser de forma natural.

Hay muchas opiniones al respecto, pero la mayoría coincide en que el cambio viene por inyectarse grasa en las caderas y así lograr el aspecto que han ido adquiriendo. Los rumores son sólo eso si no se tienen pruebas y los detractores de Georgina han hecho circular por la red un par de fotografías donde se puede apreciar el antes y el después de la presunta “manita de gato”.

En las fotos es evidente la diferencia, los volúmenes están muy lejos de coincidir y eso da pie a muchas dudas, sin embargo, sus seguidores aseguran que el incremento de masa ha sido gracias a las largas y extenuantes sesiones de ejercicio que Georgina realiza diariamente justo para tonificar sus glúteos.

Pensar que únicamente con sentadillas se puede llegar a obtener esa figura es difícil de creer, muchas mujeres opinan que no es posible conseguir ese trasero sólo de hacer ejercicio. Independientemente de si ha sido de forma natural o a base de medicina estética, las diferencias son abismales y sólo ella sabe por lo que ha pasado para tener esa figura.

