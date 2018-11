Las "Reinas del Mayab" regresan bañadas en oro del nacional en Aguascalientes

Con dos medallas de oro, par de platas y cinco bronces regresó la Delegación de Yucatán del Campeonato Nacional de Fundamentos que se celebró en Aguascalientes.

Las niñas demostraron el buen nivel que vive Yucatán en la especialidad y por qué son consideradas las “Reinas del Mayab” en el sureste mexicano.

La participación de estas jovencitas fue para ir fortaleciendo sus cualidades y que desarrollen mayores habilidades, así como el fogueo y semillero que desea tener el estado.

Las chicas demostraron su calidad en la alfombra

En la categoría VA, Marissa Canche obtuvo el primer lugar en all around, así como un tercer sitio en la modalidad de manos libres, pertenece al Club All Gim, por su parte Valeria Alor del Club Polideportivo ocupó el tercer lugar en el implemento de pelota.

En la categoría V C, Elidé Moreno ocupó el tercer peldaño en manos libres, ella pertenece al Gimnasio Polifuncional, en la categoría IV C Abigail Flota representante del Club All Gim se ubicó en el segundo peldaño en la modalidad de all around; mientras que Sofía Pérez del Club Polifuncional fue tercero en all around.

Buena cosecha de medallas para Yucatán en el nacional

En quintetas Grupo A, Yucatán ocupó los primeros sitios con los clubes que participaron, en primer sitio quedo el Club Polideportivo A3, seguido del Club Polideportivo A2 y el tercer puesto fue ocupado por el Club Heymo.

_abraham Baeza