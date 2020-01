Las Chivas ilusionan, ¡van por todo!

Después de pasar estos días con la familia, terminamos con las festividades navideñas y cerramos con el día de reyes, esperemos que de todo corazón les hayan traído todo lo que pidieron en su cartita o mínimo que pidieran un título para su equipo. Estamos a la vuelta de la esquina y por fin este fin de semana arranca el Clausura 2020 y con ello, unas Chivas "Galácticas” que ilusionan a una afición que se muere por regresar a una liguilla.

Han montado un gran plantel y se han reforzado hasta los dientes y vaya que tienen para pensar en cosas importantes, ¿Ustedes creen que se llevan este campeonato?, lo que si creemos es que mínimo regresan a la liguilla y ser un equipo competitivo.

Las Chivas Galácticas.

En cualquier campo que se paren las Chivas va a ser totalmente atractivo, el profe Luis Fernando "Tena" tiene mucho para proponer y jugarle al tú por tú a quien se le pare al frente, seguramente los directivos del Rebaño le van a pedir resultados inmediatos, ya que la inversión que hicieron fue bastante con todo el trabuco que armaron.

El Guadalajara ilusiona por qué lleva mucho tiempo sin calificar a la liguilla del fútbol mexicano, tan solo cinco torneos seguidos en los cuales no ha participado y lo que es muy dramático, ellos tienen que ser un equipo protagonista, atractivo y que valga la pena verlo jugar, no solo los aficionados del Rebaño Sagrado si no cualquier otro aficionado le gustará ver a un Uriel Antuna haciendo una buena dupla con JJ Macías que fue el jugador mexicano que más anotó en el 2019.

Tenemos una baraja de opciones muy atractiva para ver a unas Chivas peleando, nunca conformándose, siempre siendo positivo, el Guadalajara tienen todo para ser la revelación del campeonato y sus más de 40 millones de aficionados se ilusionan con que este año sea el bueno y la verdad tienen con que, la pretemporada la hicieron perfecta.

�� "Tenemos como meta llenar nuestro estadio cada jornada y eso sólo se logra jugando bien y ganando”, @FlacoTenaDT ⬇️https://t.co/vywZ8E2dxN — CHIVAS (@Chivas) 8 de enero de 2020

Su primer partido es el día sábado 11 de Enero en el estadio Akron, ahí recibirán al FC Juárez, un partido que tendría que ganar para empezar a tomar confianza y para ser un equipo muy importante en la Liga MX, al flaco "Tena" le formaron un equipo de ensueño y lo único que tiene que hacer es saber mover sus piezas para ganar.

