VÍDEO: "Las Chivas Rayadas no se venden", asegura Amaury Vergara

Luego de la muerte del ex dueño de las Chivas Rayadas del Guadalajara se rumoró que este equipo se vendería, a lo que el hijo de Jorge Vergara, Amaury Vergara respondió que el equipo Tapatío no esta a la venta.

Al ser cuestionado por los medios de comunicación que asistieron a la presentación de Ricardo Peláez como director deportivo, este Vergara respondió que con muy cortas palabras que no se vendería el equipo tras la muerte de su padre.

"Quiero ser muy claro. Chivas no está en venta. Esto es muy importante para mi y para mi familia. Hoy estamos más comprometidos que nunca con este club. Obviamente con todo el aprendizaje y las enseñanzas que mi padre me dio". aclaró.

Mencionó que con la llegada de Ricardo Peláez el equipo pondrá a las Chivas como campeón.

Amaury Vergara, dijo que no descansará hasta cumplir con la promesa que le hizo a su papá antes que falleciera y no quiso revelar a los medios presentes cuál era la promesa hasat que esta no secumpla.

��⚪️ "Yo le hice una promesa muy especial a mi padre y no pienso descansar hasta cumplirla", @Amauryvz. pic.twitter.com/ODmOMGaPyb — CHIVAS (@Chivas) 26 de noviembre de 2019

"Le hice una promesa a mi padre que no pienso fallar. No les puedo decir, cuando la cumpla se las cuento. Hoy más que nunca tengo claro mi misión en esta institución y de todo lo que le puedo aportar", agregó.

Cabe mencionar que Amaury Vergara ha depositado toda la confianza en Ricardo Peláez como Director Deportivo de las Chivas rayadas del Guadalajara y Luis Fernando Tena como Director Técnico del equipo tapatío para el siguiente torneo.

