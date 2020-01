Las 10 lujosas y mejores mansiones de futbolistas (2da parte)

Te presentamos la 2da parte de excentricidades y lujos de los futbolistas, casas valuadas hasta en 8 millones de dólares, si te entretuviste viendo la primer parte, esta te va a agradar más, checa las 5 casas de esta tanda y disfruta con nosotros las 10 lujosas y mejores mansiones de futbolistas (2da parte).

5.- Pepe – Mansión en Sierra del Gerês, Portugal ($2.5 millones).

Mientras jugaron juntos en el Real Madrid su amistad era evidente, por eso no sorprende que cuando Pepe decidió salir del Real Madrid para jugar nuevamente en el Oporto, él hablase con Cristiano Ronaldo para comprarle una de sus casas en Portugal. Pepe y CR7 hicieron negocios por una casa en una zona exclusiva de Portugal, justo en una montaña y con acceso muy difícil pero en una carretera que siempre tiene vista al mar. La casa tiene dos platas y un total de 800 metros cuadrados de construcción.

4.- Carles Puyol – Casa en Barcelona, España ($1 millón).

No hay muchos defensores que lo dejen todo en la cancha como lo hacía Carles Puyol. Para resumir su carrera, podemos decir que un día se quitó la banda de capitán en el FC Barcelona y se la dio a su compañero Eric Abidal (quien se acababa de recuperar del cáncer) para que él levantara el trofeo. Puyol no es un hombre de lujo, a él le gusta lo sencillo al igual que a su esposa, Vanessa Lorenzo.

3.- Iker Casillas – Mansión en Porto, Portugal ($1 millón).

No llega a los 40 años, pero Iker Casillas es considerado como una leyenda viviente. Estuvo presente en 20 ediciones consecutivas de la UEFA Champions League, un récord que no se amplió en 2019 porque el FC Porto no disputó la competición. Fue el capitán de la selección de España campeona del mundo. No es difícil imaginar que acumuló mucho dinero durante su carrera, suficiente como para adquirir una vivienda de 1 millón de dólares en la ciudad de Porto apenas supo que se iba a jugar al club de esa ciudad.

2.- Ronaldinho – Mansión en Río de Janeiro, Brasil ($2.8 millones).

En el ya lejano año 2005, Ronaldinho se volvió una estrella mundial gracias a su magia e irrepetible habilidad con el balón. Muchos de los jóvenes famosos de hoy dicen que él fue su inspiración. Este ganador de la UEFA Champions League y también de la Copa del Mundo ha hecho mucho dinero gracias al patrocinio de grandes marcas mundiales. Con este dinero él compró una mansión en la ciudad de Río de Janeiro, la cual tiene el valor de 2.8 millones de dólares.

1.- Neymar – Mansión cerca de Río de Janeiro, Brasil ($8 millones).

Neymar es el jugador con el traspaso más caro en la historia del fútbol. El PSG dio al Barcelona más de 200 millones de dólares para que se pasara a sus filas. Sin embargo, en 2019 se supo que el jugador estaba arrepentido y quería volver al club de Cataluña a todo coste, incluso si eso significaba que debía bajarse el sueldo. Pero eso para él no es un problema, pues de cualquier manera ya es ridículamente millonario. Por eso en 2018 compró una mansión de 6.000 metros cuadrados con una piscina, una cancha de tenis y una pequeña cancha de fútbol, la cual le costó 8 millones de dólares.

