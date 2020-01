Las 10 cosas más locas que han pasado dentro de un campo de fútbol (1ra parte)

En un campo de fútbol se viven momentos increíbles que quedan en la memoria de los aficionados. Los goles, las paradas, las jugadas que nos brindan los futbolistas son un espectáculo pero de vez en cuando hemos visto sobre el terreno de juego otros aspectos que no tienen nada que ver con el fútbol y es por eso que te traemos la 1ra parte de las 10 cosas más locas.

Aquí van algunas de las cosas más locas que suceden en un campo de fútbol.

10.- Visitante sorpresa cae del cielo en mitad del partido.

Los aficionados de una u otra manera logran burlar las medidas de seguridad y colarse en el terreno de juego interrumpiendo el partido ¿pero cuántos han caído del cielo?. En el 2013 el duelo entre el Salisbury City y el Chester se detuvo después de que un paracaidista aterrizase en medio de la cancha.

El hombre recogió su paracaídas y salió corriendo de terreno de juego en el que, sin duda, es una de las cosas más raras del fútbol.

9.- Dueño armado reclama al arbitro un gol anulado.

Que te anulen un gol es una de las cosas más frustrantes que te puede pasar durante un partido. Pero que amenaces al arbitro a punta de pistola ya es otro nivel. El dueño del PAOK de Salónica, Ivan Savvidis, no pudo contener la ira y fue un paso más allá durante un partido contra el AEK de Atenas en marzo de 2018.

Después de ver cómo le anulaban un gol a su equipo en el minuto 90, Savvidis bajó al terreno de juego acompañado de sus guardaespaldas e irrumpió en el campo para enfrentarse al árbitro, y para colmo al quitarse el abrigo se vio cómo el empresario ruso lleva una pistola colgada de la cadera.

8.- Steve Bruce golpeado por una col.

Ya hemos tenido un paracaidista en el campo, pero ¿qué tal un repollo?. El comienzo de la temporada 2018/19 fue duro para Aston Villa, y un aficionado muy descontento le lanzó una col al entrenador Steve Bruce desde la grada impactando en el técnico. La imagen del repollo junto al banquillo en el que estaba sentado el técnico ya ha pasado a la historia del fútbol.

7.- Josip Šimunić de Croacia le sacan 3 amarillas.

Dos tarjetas amarillas se convierten en una roja y por lo tanto en expulsión, pero toda regla tiene su excepción ya que el croata Josip Šimunić no fue expulsado en el partido contra Australia en el Mundial de 2006. Vio dos tarjetas amarillas, una de ellas casi al final del partido pero no pasó nada. El árbitro no le mostró la roja y continuó sobre el terreno de juego. Una vez que finalizó el encuentro el croata se encaró con el árbitro tras la eliminación de su selección y le mostró otra cartulina amarilla, la tercera, y ya fue expulsado.

6.- Los jugadores del Newcastle se agarran a golpes entre ellos.

El fútbol es un deporte competitivo y a veces los jugadores van tan pasados de revoluciones que no es raro que se originen peleas. Lo que es raro es que jugadores del mismo equipo se peleen en un partido. En el 2005 durante el Newcastle - Aston Villa, los jugadores de las urracas Kieron Dyer y Lee Bowyer se enzarzaron en una extraña pelea y ambos fueron expulsados por conducta violenta dejando a su equipo con 9 hombres de un plumazo.

