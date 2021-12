Larry Nassar logra acuerdo millonario con gimnastas que fueron sus víctimas

Aunque las víctimas recibirán un pago para reparar el daño, el acusado seguirá en prisión/Foto: Infobae y la Lista

Larry Nassar, ex médico del equipo femenino de gimnasia de Estados Unidos llegó a un arreglo con las gimnastas que fueron sus víctimas de abuso sexual, las cuales tendrán que recibir 380 millones de dólares, según el acuerdo al que llegaron con la Federación de Gimnasia, el Comité Olímpico y Paralímpico (USOPC) y sus aseguradoras.

Dicho acuerdo se hizo oficial en una corte federal de bancarrota en Indianápolis, y es uno de los más importantes de la historia para víctimas de abuso sexual en Estados Unidos, lo que pone fin a una batalla legal de cinco años.

Como informamos en La Verdad Noticias, varias gimnastas estadounidenses testificaron en contra de Larry Nassar, por lo que el ex médico deportivo de 58 años de edad está cumpliendo una condena de cadena perpetua.

Larry Nassar abusó sexualmente de más de 250 gimnastas

Nassar abusó sexualmente durante años de cientos de gimnastas, en su mayoría menores de edad/Foto: El Sol de México

La condena que recibió Nassar entre 2017 y 2018 fue por agresiones sexuales a más de 250 gimnastas, en su mayoría menores de edad; dichos abusos los cometió cuando formaba parte de la Federación de Gimnasia (USA Gymnastic), en la Universidad estatal de Michigan y en un gimnasio en Lansing donde trabajaba.

Entre las afectadas están las ganadoras del oro olímpico Simone Biles, Aly Raisman y McKayla Maroney, que habían testificado en septiembre en una audiencia del Senado de Estados Unidos.

No solo describieron al Senado el abuso sufrido, sino que Simone Biles y sus colegas culparon a funcionarios de USA Gymnastic, a la USOPC y al FBI de inacción para prevenir los abusos cometidos por Nassar.

"Este acuerdo histórico pone fin a otro capítulo en el escándalo de Larry Nassar. Los supervivientes ahora han recibido un total de 880 millones en compensación por su dolor y sufrimiento a manos de este monstruo", respondió John. C. Manly, abogado que representa a las víctimas.

Rachael Denhollander fue la primera en denunciar a Larry Nassar

Rachel fue la primera que decidió demandar al ex médico deportivo después de los abusos que cometió contra ella cuando era gimnasta/Foto: Daily Mail

Nassar no estaría en prisión de no ser por la ex gimnasta y abogada Rachael Denhollander, quien fue la primera víctima en denunciar pública y legalmente al ex médico deportivo en 2016. Ante el acuerdo millonario la afectada considera que finalmente se está haciendo justicia para todas las jóvenes que fueron víctimas de este agresor.

USA Gymnastic se declaró en bancarrota en 2018, ahogada por una gran cantidad de demandas presentadas por las víctimas de Nassar. El acuerdo de este lunes pudo alcanzarse después de que la compañía de seguros TIG acordara pagar una "parte sustancial" de la compensación.

No obstante, aún falta concluir el juicio contra los agentes del FBI que no investigaron y arrestaron a Larry Nassar, así como de USA Gymnastics y miembros de la USOPC que conspiraron con ellos para obstruir la investigación.

