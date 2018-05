Lampard hace fuertes declaraciones de Paul Pogba

Este sábado se conocerá al nuevo campeón de la FA Cup cuando se enfrente el Manchester United y el Chelsea. Aunque previo al interesante duelo, el histórico Frank Lampard hizo fuertes declaraciones sobre Paul Pogba calentando el partido.

El mítico excentrocampista de los Blues, declaró en contra del francés durante un evento de la FWA, en el cual aseguró que el jugador más caro en la historia de los Red Devils no le causa impresión en el terreno de juego y únicamente asombra en videos de sus mejores jugadas.

“No sé qué es Paul Pogba. Muchos jóvenes lo ven en YouTube y piensan que es increíble, pero no me gusta”, aseguró Lampard. “Es un jugador de Youtube, los jóvenes lo ven y creen que es fantástico, pero a mí no me gusta", añadió.