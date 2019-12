Lakers de los 80's tendrá serie hecha por HBO.

El equipo de los Lakers de la década de los años 80’s marcó una época en el baloncesto de la NBA, de forma reciente se dio a conocer que el equipo angelino de dicha época tendrá una serie y que será producida por la cadena HBO.

En esos años el equipo de Los Ángeles brillaba con jugadores como Jerry Wes, Kareem Abdul-Jabbar y ‘Magic’ Johnson entre algunos otros. La Serie que será producida por la cadena HBO estará inspirada en el libro “Showtime”; aunque de momento no se tiene el nombre que llevará dicha producción.

El argumento de la serie que lanzará dicha cadena está inspirado en lo que es el libro 'Showtime: Magic, Kareem, Riley and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s', escrito por Jeff Pearlman, en una de las décadas más vibrantes en las duelas de la NBA.

Dan luz verde a serie de los Lakers de los años 80's

El cineasta Adam McKay dirigió un capítulo piloto, tras ello la cadena HBO ha dado luz verde para continuar con la serie. El afamado cineasta define como "una historia frenética que narra la vida profesional y personal de los integrantes de Los Angeles Lakers en la década de 1980".

Jason Clarke estará dando vida al legendario basquetbolista Jerry West, quien en su etapa como jugador estuvo en 14 ocasiones en el All-Star de la NBA a lo largo de carrera en las duelas con el equipo angelino de los Lakers.

Por su parte el actor Quincy Isaiah encarnará a Earvin 'Magic' Johnson; Solomon Hughes, que fue un Harlem Globetrotter, será Kareem Abdul-Jabbar, y John C. Reilly estará interpretando al propietario del equipo por entonces, Jerry Buss.

"A través de la ciudad de Los Ángeles de 1980, experimentaremos el viaje emocionante de un equipo que dominó una década de baloncesto y los veremos no solo alcanzar un estatus icónico, sino también transformar el deporte en todos los sentidos. Fue una de las dinastías deportivas más veneradas y dominantes, un equipo que definió a su época, tanto dentro como fuera de la cancha", dijo en un comunicado la vicepresidenta de programación de HBO, Francesca Orsi.

