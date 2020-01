LadyChela casi provoca una riña entre aficionados del partido Chivas vs Dorados

La noche de ayer las Chivas recibieron al Dorados de Sinaloa donde perdieron 1-2 en cuartoa de final de la Copa MX, pero aún queda el partido de vuelta. En dicho partido pasó algo lamentable donde una señorita que cree que hizo bien, arrojó un vaso lleno de cerveza y casi provoca una riña, por tal motivo la apodaron #LadyChela.

En redes sociales ha surgio #LadyChela, la mujer que lanzó una cerveza en el Estadio Akron, tras el Chivas vs Dorados, y casi provoca una pelea.

La mencionada #LadyChela responde al nombre de Aranza Sánchez y aparece en un video en redes sociales lanzando una cerveza hacia otro sector en el público, justo antes de abandonar una de las cabeceras del Estadio Akron.

El video de #LadyChela es de una historia de Instagram de Andrea Buenrostro, exnovia de Javier Eduardo "Chofis" López, actual jugador de Chivas, quien posteriormente defendió a su amiga por la acción que ella considera “normal” y por la que recibió demasiadas críticas.

Andrea Buenrostro, ex de la Chofis.

“Relájese un chingo, van al estadio no van a misa, a mí ya me ha tocado que me avienten vasos y no me enojo. El que se agüita pierde“, escribió en sus redes sociales.