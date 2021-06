LaLiga analiza cambios para protegerse de proyectos como la Superliga.

Javier Tebas, el presidente de LaLiga, informó que la asociación de clubes de fútbol profesional se encuentra analizando los cambios para protegerse “lo mejor posible” de proyectos como el de la fallida Superliga europea, a pesar de reconocer que no puede castigar como la Premier inglesa.

“Es evidente que estamos trabajando en ver qué tenemos que cambiar, no por un tema disciplinario, para protegernos lo mejor posible de competiciones que pueden poner en peligro nuestra competición nacional y la existencia de los clubes que no compitan en esta Superliga”, preció Tebas en la presentación del complejo deportivo ESC Madrid.

La semana pasada, la Premier League sancionó con una multa conjunta de 25,5 millones de euros a los seis clubes ingleses que apoyaron el proyecto (Tottenham, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal) y posteriormente renunciaron a él, que en España apoyaron a al Barcelona, Real Madrid y Atlético, éste último que se deslindó más tarde.

La Superliga genera "un perjuicio económico"

Cuestionado por las posibles medidas que la organización de clubes españoles podría adoptar, Tebas detalló que, debido a que la Superliga genera “un perjucio económico” habrá que retocar el aspecto económico de la competición”. Si los derechos audiovisuales disminuyen por la Superliga, a lo mejor algunas partes de reparto audiovisual tendrían que cambiar”, agregó.

El presidente de LaLiga, precisó que la suspensión del procedimiento de la UEFA contra Barcelona, Real Madrid y el Juventus italiano a la espera de un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europa respecto la cuestión perjudicial que le ha planteado el juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid, “no se ha paralizado, se ha suspendido”, por lo que será reanudado “cuando jurídicamente se den las circunstancias”.

¿La UEFA castigará a clubes de la Superliga?

Javier Tebas hizo hincapié en que, castigue o no la UEFA a estos clubes, el concepto de la Superliga no se ha determinado” y bajo su punto de vista “hay que intentar que no vuelva a suceder”. “Me preocupa más la postura de Infantino (Gianni, presidente de la FIFA) y la FIFA sobre lo que está pasando”, sentenció.

La Verdad Noticias informa que, en relación al debut de la selección de España en la Eurocopa 2021, con el empate sin goles (0-0) contra Suecia en Sevilla el día lunes, el presidente de LaLiga irónicamente respondió: “Después de lo que he leído del partido de ayer, creo que a (Álvaro) Morata no se le ha olvidado meter goles”.

