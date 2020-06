LaLiga: Zidane habla sobre conflicto con Gareth Bale en el Madrid

Zinedine Zidane volvió a tener que dar explicaciones sobre su relación con Gareth Bale, suplente en el partido ante el Eibar en la reanudación de LaLiga tras al parón por la epidemia de coronavirus. El galés terminó el partido con molestias en la espalda y puede quedarse mañana fuera de la convocatoria. El técnico francés negó otra vez tener problemas con el galés.

“Bale está como siempre, contento por volver a jugar. Ha tenido molestias en la espalda y no está al cien por cien. La relación siempre ha sido buena. Gareth es importante. Cuando no juega -insistió Zidane- no es porque no tenga una buena relación con él. No hay un antes o después de Kiev (en la final de la Champions 2018 fue suplente). No puedo controlar lo que escribís. Mi relación con Bale es normalísima, ¿se dice así?”, sentenció.

Respecto a jugar después del Barcelona por los horarios fijados por LaLiga, algo que ha molestado mucho en el Real Madrid, Zidane no quiso ahondar mucho en la respuesta: “Nos adaptamos, esté molesto o no. Es lo que hay. Tenemos que pensar únicamente en lo que tenemos que hacer, no en lo que pase fuera. Estamos contentos de poder jugar. Yo me pongo en lo positivo. Vamos a disfrutar”.

Zidane justificó el que el equipo entrene hoy a las 21.30 h porque los próximos cuatro partidos del equipo son a las 22h. “Me parecía importante hacer un entrenamiento a la hora del partido. No sé si lo vamos a repetir. Pero quería hacer al menos uno así y también por el tema de la luz”, detalló el ex seleccionado nacional de Francia y leyenda del conjunto merengue