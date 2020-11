LaLiga: Reapertura total de estadios sería hasta la temporada 2021-22

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó que será “Imposible” que el regreso de los aficionados a los estadios se ha haga de forma conjunta en España. Explicó que negociarán con el Consejo Superior de Deportes para ver cómo gestionarán esta estrategia de cara al 2021.

"La vuelta a los estadios es un tema complicado, hay zonas de España donde ya podría haber un número determinado de espectadores en los estadios. Será imposible que se haga a la vez en toda España", indicó Tebas en su participación en el evento 'WFS Live'.

Javier Tebas en el evento 'WFS Live'

"Queremos poner un número concreto de espectadores porque ya lo estamos viendo en los teatros, por ejemplo, y no entiendo por qué no podría ser en el fútbol. No habría congestión (en entradas y salidas) porque hay muchas puertas", añadió el máximo responsable de LaLiga.

Algunos estadios de LaLiga contarán con 20% de espectadores

Tebas calcula que un "15 o 20%" de espectadores retornen a los estadios a principios de 2021. "Para que haya más gente en los estadios tendremos que esperar a enero o febrero, la llegada de la vacuna provocará un cambio en las normas y en las conductas”.

Ojo, Tebas abre la puerta en @WFSummit a meter 3.000 personas en estadios de LaLiga en zonas sin excesivo covid, el resto sería a puerta cerrada.



Además en enero/febrero, en función de las vacunas, se iría aumentando la cifra. pic.twitter.com/Pvz2sRbwRc — Alejandro Vigil Morán (@alejandro_vigil) November 26, 2020

“Eso permitirá un 15 o 20% y así iría creciendo paulatinamente. El cien por cien no lo veremos hasta la próxima temporada, con suerte", manifestó Tebas. Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, lugares como Baleares o Madrid, serían los primeros en abrir las puertas de sus inmuebles.