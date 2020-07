LaLiga: Real Madrid pide a su afición no acudir a “Cibeles” si son campeones

El conjunto del Real Madrid solicitó a sus aficionados no acudir a la plaza "La Cibeles” en caso de que el equipo se corone en la actual temporada de LaLiga española, con el fin de evitar contagios de Covid-19, además de que el plantel informó que los festejos no serán públicos. “Si se diera la circunstancia de que el Real Madrid se proclamara campeón, nuestros jugadores no acudirían a los tradicionales lugares de celebración, especialmente a la plaza de Cibeles".

Aficionados del Real Madrid

La directiva del Madrid hizo un atento llamado

La directiva del cuadro merengue comandado por el director técnico francés, Zinedine Zidane, insistió a todos sus seguidores y agremiado: “pedimos también a nuestros socios y aficionados que, en el caso de que se pudiera conquistar el campeonato, no acudan tampoco a dichos lugares. En este sentido, todos debemos contribuir, como hasta ahora, con absoluta responsabilidad a evitar riesgos de contagio de la pandemia”, fue parte del parte comunicado que publicó el club blanco.

Real Madrid exhortó a su afición

“El Real Madrid se siente en la obligación de llevar a cabo este importante llamamiento en un ejercicio de máxima responsabilidad y con el convencimiento de que cualquier posible triunfo de nuestro equipo no debe suponer un enorme paso atrás en la lucha de todos contra esta pandemia”. A los Merengues les resta enfrentarse ante Villarreal el próximo jueves, y cerrará la temporada contra el Leganés el domingo.

Plaza La Cibeles

En otro tema, pero el cual ha llamado fuertemente la atención, en partidos anteriores Gareth Bale había sido captado sin poner atención al encuentro del Real Madrid aunque el más grave fue el viernes pasado cuando simuló que estaba dormido durante el partido entre los Merengues y el Alavés. Cabe recordar que el jugador no está en los planes de Zidane, quien de plano lo ha relegado a la tribuna y al igual que el mediocampista James Rodríguez son las opciones del club para salir y hacerse de recursos en este verano.