LaLiga: Pep Guardiola habla sobre llegada de Messi al Manchester City

Si algo es completamente seguro dentro del futbol internacional, es que si el astro argentino del Barcelona , Lionel Messi, levanta el teléfono y le dice al director técnico español Pep Guardiola que quiere jugar en su equipo, de ninguna manera el estratega le cerraría las puertas para que llegara a vestir los colores del conjunto del Manchester City, por lo que las oportunidades del futbolista sudamericano por jugar en la Premier League de Inglaterra son muy altas.

Lionel Messi

Guardiola no quiere que Messi deje al Barça

Sin embargo, todo aquello que se ha venido hablando sobre una posible salida del atacante de la Selección de Argentina del Barcelona, para que el albiceleste emigre al fútbol inglés con el ManCity no son más que rumores. Al respecto, el entrenador de los Citizens fue consultado por todo el revuelo que se generó en torno a dicha posibilidad que sería histórica, a lo que dejó muy en claro su deseo de contar con un hombre como Lio en su equipo-

Pep Guardiola

No obstante, Pep Guardiola, como siempre, fue muy cauto y respetuoso de los tiempos al opinar: "No hablaré sobre fichajes hasta el final de la temporada. Nos quedan objetivos muy lindos por intentar cumplir en los partidos que nos quedan". De igual manera, para sentar su postura, agregó: "En cuanto a Leo, mi deseo es que continúe en Barcelona", sentenció el estratega del Manchester City dejando en claro que por el momento no hay nada más que decir en el tema de que "La Pulga" abandone LaLiga.

Messi y Pep Guaardiola se tienen un gran cariño

Luego de que durante las últimas semanas circularon fuertes rumores que habían puesto en tela de juicio la permanencia del atacante argentino Lionel Messi en el Barcelona, el presidente del club catalán, Josep María Bartomeu, salió a aclarar la situación. Y es que Bartomeu, tras la victoria de su equipo ante Villarreal por 1-4, dijo que "no hay ninguna duda" de que el delantero argentino Leo Messi "seguirá en el club".