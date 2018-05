LaLiga: Miguel Layún quiere quedarse en Sevilla

Al final de esta temporada, el contrato de préstamo de Miguel Layún con Sevilla vence, por lo que el conjunto español deberá analizar si acepta o no la opción de compra que le estableció el Porto, suponiendo que el mexicano no entre en los planes a futuro de la institución.

El lateral externó su interés por mantenerse en el cuadro hispalense para la siguiente campaña, debido a que se sintió cómodo y útil para el club en los seis meses que militó dentro del equipo.

"Yo estoy muy feliz, me he encontrado muy bien aquí, mi familia también, a nivel profesional también es un orgullo pertenecer al Sevilla, por eso estoy feliz en todos los aspectos", declaró el delantero a la Cadena Cope.

Miguel Layún

"Para ser sinceros creo que los tres nos queremos quedar, yo también a través de mi agente y directamente he hecho saber al club que mi intención es seguir aquí, firmar un contrato por más años, también soy consciente que es un momento donde hay que esperar a nivel directivo, pero saben que mi opción y lo que tengo en mente es seguir aquí".

Miguel Layún se sinceró y comentó que la directiva ha mantenido pláticas con él sobre la probabilidad de quedarse en el club, pues de igual forma están satisfechos con el rendimiento que mostró en su estadía.

Miguel Layún

"Si no estuvieran interesados creo que me lo hubieran dicho para poderme buscar otro equipo o elegir mi futuro, y eso no lo he recibido, pero también es verdad que hasta que no se hable lo contrario, nos sentemos en la mesa y lo hablemos”.

Tocando el tema de la posición en la que lo ha utilizado Joaquín Caparrós en Sevilla, dejándolo lejos de la defensa para pasar a ser ahora volante ofensivo, puesto que no desconoce debido a que también lo hizo algunas veces en Veracruz y otras con América.

Miguel Layún con Porto

"Depende mucho de lo que busque el técnico, la realidad es que yo soy un lateral que me gusta incorporarme al ataque, me gusta participar en acciones ofensivas. En México jugué así y luego también más defensivo, como volante en ambas bandas. Al final depende del entrenador", concluyó.