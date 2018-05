LaLiga: "Fue un partido vital de la temporada", Miguel Layún

Después de la victoria conseguida en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán al Real Madrid, Miguel Layún, futbolista del Sevilla resaltó la relevancia de los tres puntos que los posicionó en el lugar número siete para meterles presión tanto al Villarreal como al Betis en los lugares de la Europa League.

"No son solo tres puntos, es un partido vital en la temporada, es un partido crucial para todos nosotros, para vivirlo intensamente y darle la victoria a nuestra gente", comentó el mexicano.

Los llegadas fueron claves para el triunfo y para fortuna de Layún también cooperó con una anotación.

"Nuevamente hicimos un partido con una entrega y con una determinación que nos permite dejar los tres puntos en el Sánchez-Pizjuán".

Miguel Layún

"Se ha luchado muchísimo, fuera de lo que es un partido y de las cámaras, esto es un grupo que ha trabajo muchísimo. Es un honor ser parte de este equipo", aclaró.

La pelea por conseguir boleto en la Europa League sigue vigente y el exfutbolista de las Águilas reconoció que el cierre de la fase va a estar complicado.

Creer creer y no dejar de creer #vamosmisevilla Una publicación compartida de Sevilla FC (@sevillafc) el 9 May, 2018 a las 3:27 PDT

"Hay que ser consciente, hemos hecho un gran partido, pero nos quedan dos partidos. Tenemos un partido vital el sábado, hay que ser inteligente. Sufrimos mucho en el campo, pero es hora de meternos en la cabeza lo que queremos".

La anotación de Miguel Layún representó el 2-0 sobre el conjunto merengue y el jugador detalló cómo fue la jugada y su definición.

"Veo que Wissam arranca bastante bien, venía entrando Nzonzi, me fui recalando al segundo palo. Cuando veo que le queda el balón a Steven me vengo atrás y me la acaba pasando para empujarla".