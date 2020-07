LaLiga: Barcelona blindará a Ansu Fati, la joya juvenil que media Europa desea

LaLiga: Barcelona blindará a Ansu Fati, la joya juvenil que medio Europa quiere

Ansu Fati se ha convertido en uno de los mejores jugadores juveniles de Europa esta temporada, con ocho goles y una asistencia en 32 juegos en todas las competiciones hasta el momento. La joya del Barcelona ha firmado un nuevo contrato para mantenerse en el club y LaLiga hasta 2022 en diciembre.

El el contrato se incluyó una cláusula de liberación de 170 millones de euros que aumentará a 400 millones de euros cuando se convierta "formalmente" en un jugador del primer equipo. Sin embargo, Barcelona desconfía de que haya interés en el joven de toda Europa, con varios informes que mencionan al Manchester United como principal candidato.

Ansu Fati se ha convertido en uno de los mejores jugadores juveniles de Europa esta temporada, con ocho goles y una asistencia en 32 juegos

De hecho, incluso hubo afirmaciones de que United estaba considerando ofrecer los 100 millones de euros para activar su cláusula de liberación e intentar que lo aleje de Barcelona. Esto ha llevado a los jefes del Barça a planear una reunión en los próximos días, según Sport, para que puedan discutir su "nueva situación" en el club y "la posibilidad de proteger aún más su contrato".

Ansu Fati, la joya juvenil del Barcelona

El Barcelona está desesperado por demostrarle al joven de 17 años y a su entorno que tienen plena fe en él por ahora y por el futuro. Planean que Fati vuelva a ser un jugador del primer equipo la próxima temporada, pues creen que puede disfrutar de una carrera "exitosa y extensa" en el club y quieren dejar esto en claro para él.

Ansu Fati de 17 años es buscado por varios equipos de Europa

No se menciona cómo harán esto, pero no han descartado ofrecerle un aumento de sueldo y aumentar esa cláusula de liberación de 400 millones de euros, que se activará cuando sea oficialmente un jugador del primer equipo la próxima temporada de LaLiga. El club quiere dejar en claro que categóricamente no venderán al joven altamente calificado ni este verano ni en el futuro.

TE PUEDE INTERESAR: Barcelona negocia a Martin Braithwaite con Everton y West Ham ¡Ya no lo quieren!

La situación actual del equipo es parecida a una orquesta desafinada: hay que ensayar con todos los músicos una y otra vez. Continúa siendo un equipo en construcción más allá de la aparición de los jóvenes Riqui Puig y Ansu Fati con sus buenas participaciones en el final de LaLiga.