LaLiga: Andrés Guardado baja del Betis por lesión

Malas noticias para el Betis y los mexicanos! Andrés Guardado sufrió una lesión en el partido contra el Atlético Madrid y tuvo que salir de cambio, lo peor es que se perderá los dos partidos que faltan en LaLiga. Guardado estuvo cerca de anotar en el Metropolitano, pero tuvo que abandonar la cancha al 43' por una lesión en el isquiotibial y ahora será baja para los juegos contra Alavés y Valladolid.

Andrés Guardado

Andrés Guardado se perderá el resto de la Temporada

Sin embargo, no todo fue una tragedia, ya que la buena noticia para el mediocampista de la Selección Mexicana, es que el conjunto del Betis ya no se juega nada y tendrá tiempo suficiente para recuperarse físicamente y estar al 100 % para el inicio de la Temporada 2020-21, con lo cual se puede asegurar que el “Principito” cumpla de manera satisfactoria su rehabilitación.

Andrés Guardado causó baja del Betis

Este sábado en el duelo entre el Atlético de Madrid y el Real Betis, el mexicano Andrés Guardado tuvo que salir de cambio en la primera parte luego de una lesión, que confirmó el estratega sevillano al término del encuentro en donde perdieron 1-0 ante los colchoneros. De casi convertir un gol en el Estadio Wanda Metropolitano, el mediocampista azteca tuvo que salir a los 43 minutos por una lesión en el isquiotibial.

Guardado no jugará los próximos tres partidos

Te puede interesar Derrota el Real Madrid al Alavés (FOTOS)

Con esta lesión, Andrés Guardado se perderá el resto de la temporada y no podrá estar en los tres últimos encuentros del conjunto bético, en donde ya no pelean nada en LaLiga de España. No obstante, el ex atacante canterano del Atlas que militó en equipos como el Valencia y el PSV, había sido un constante titular desde que dirigía al Betis el estratega Rubi, luego de su destitución con el nuevo técnico, el canterano rojinegro había sido hasta capitán del equipo.