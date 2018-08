LaLiga: Agente de Courtois revela por qué se fue al Madrid

Christophe Henrotay, agente de Thibaut Courtois, aseguró que el arquero belga no habría fichado con el Real Madrid de no ser por sus hijos. Incluso confesó que al guardameta le estresaba que no se diera el traspaso.

De acuerdo a Marca, el agente de Courtois declaró por qué fichó con el Real Madrid, siendo sus hijos el principal motivo que llevó Thibaut a fichar con el equipo Merengue, ya que esto le permitiría estar más cerca de su familia.

Henrotay declaró para BBC Radio 5, que lo mejor habría sido no hacer el fichaje en estas instancias, sin embargo, el arquero se disculpó y salió en buenos términos ya que ambas partes se encontraban felices.

“Lo ideal hubiera sido no hacer eso, pero la situación se dio así. Luego pidió perdón y toda las partes están felices", dijo Henrotay.

A Courtois le estresaba que no se diera el fichaje con el Madrid

El agente del arquero belga, señaló que al arquero le estresaba que no se diera el traspaso al Real Madrid, ya que los Merengues hicieron una oferta por él, misma que quería aprovechar.

Es cierto que algunos jugadores fuerzan (el fichaje) y también es cierto que Thibaut se estaba estresando por la situación porque el Real Madrid hizo una oferta por él y tenía la oportunidad de ir. Sufrió estrés pensando que la operación no fuera a darse", señaló Thibaut.

Finalmente, Henrotay confesó que gran parte del fichaje del arque se debió a que sus hijos viven en Madrid. Incluso confesó que si su familia viviera en Londres, no habría motivo para dejar al Chelsea.

"Si su familia estuviera en Londres todo hubiera sido diferente. Se hubiera quedado aquí; de hecho, no hay ninguna razón para dejar un club como el Chelsea, en el que podría seguir ganando títulos", añadió el agente.

Christophe señaló que las razones que llevaron a Thibaut a fichar con el Real Madrid eran motivos muy personales y que había que respetar los deseos del arquero de querer estar cerca de sus hijos.

"Desafortunadamente, sus hijos viven con su madre en Madrid. Son razones personales y hay que respetarlas. El Chelsea entendió la situación y facilitó el acuerdo", sentenció el agente.

No puedo ser más feliz!!

Gracias a todos por compartirlo conmigo!! #HalaMadrid pic.twitter.com/F4ZvdydUs4 — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) 9 de agosto de 2018