'La voz del Azteca' estará en un Clásico Nacional más a pesar de su estado de salud

Don Melquiades Sánchez Orozco no tiene en mente perderse una edición más del Clásico Nacional el siguiente domingo en el Estadio Azteca y la mítica voz oficial prepara su regreso después de no haber podido acudir a dos encuentros de las Águilas como local a causa de problemas de salud.

“Veremos si contra Juárez podemos ir, pero para el Clásico seguro que sí. Me habían hecho unos estudios y por eso no fui. Ya me siento un poco mejor”, publicó Don Melquiades.