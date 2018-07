“La vida me ha tenido sobre las cuerdas y he salido adelante”': Salcedo

“La vida me ha tenido sobre las cuerdas y eh salido adelante”': Salcedo

El defensa de la Selección Mexicana de Futbol, Carlos Salcedo, rompió el silencio y recurrió a su cuenta oficial de Twitter para hablar de la eliminación de la Selección Mexicana de Futbol del Mundial Rusia 2018.

El futbolista comenzó por agradecerles a todos aquellos que hicieron posible que el Tricolor estuviera en el Mundial Rusia 2018, desde los utileros hasta Juan Carlos Osorio, Salcedo le dedicó un mensaje a todos los que conforman a la Selección.

“Después de 24 horas de nuestro encuentro, no me queda más que agradecer a mis compañeros de selección, al Profe Osorio y cuerpo técnico por la confianza, a la gente de selección, utileros, masajistas, fisios etc y toda la gente que conforma y desde su área hace todo esto posible para nosotros”, comenzó Carlos Salcedo.

Posteriormente, indicó lo que significó para el que la Selección Mexicana de Futbol quedara eliminada en los Octavos de Final del Mundial Rusia 2018 ante la Selección de Brasil con un marcador de 2-0.

“Quedé muy dolido por lo sucedió ayer y me pegó bastante pero siempre la vida me ha sobre las cuerdas y he salido adelante…”, escribió el futbolista.

Reiteró su amor por México e indicó que siempre buscará aportar su granito de arena para poner en alto el nombre de su país, así como aprovechar la oportunidad de ser mejores.

“Amo mi país y siempre buscaré aportar mi granito de arena desde donde esté y a todos los niveles para seguir creciendo como país en todas las áreas de oportunidad que tengamos y ser mejores en TODO. Dimos grandes pasos y faltaron algunos otros pero seguimos avanzando que es lo importante”, sentenció Salcedo.

Carlos Salcedo envía un mensaje a los mexicanos

El futbolista también acompañó su mensaje con una descripción en la que menciona que los mexicanos son capaces de todo y deja claro que con una buena mentalidad seguiremos avanzando como país.

“Seguimos creciendo y más unidos! con mentalidad positiva seguiremos AVANZANDO COMO PAÍS EN TODO LOS ASPECTOS. AMO MÉXICO Y SOMOS CAPACES DE TODO PERO SIEMPRE UNIDOS... y mirando hacia el frente.... #VivaMéxico #ElTitán”, sentenció Salcedo.

