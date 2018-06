"La vida es demasiado hermosa para esconderse en un clóset", Clavadista olímpico

La revista líder en deportes LGBT, OutSports, dio a conocer una carta conmovedora de Robert Páez, clavadista venezolano de 23 años de edad; el deportista ha declarado públicamente ser homosexual y cuenta su experiencia personal.

"Empecé en los deportes cuando tenía 7 años. Crecí en Venezuela y desde muy temprana edad supe que había algo diferente en mi pero no sabía realmente qué era".

"Entendí que esto era y sería mi verdad para siempre, y mi autoaceptación solo estaba en mis manos. Dependía de mí si vivía feliz, o si me hundía y vivía en una mentira".

"Cuando tenía 18 años, encontré el valor de abrirme con mi madre. Un día, después de haber competido por Venezuela en mis primeras Olimpiadas, le dije que estaba enamorado. '¿De un chico o una chica?', preguntó ella".

"Mis tres hermanos me abrieron sus brazos y sus corazones. No era importante si soy gay, ellos me aman sin importar nada".

"Sentía miedo de salir del clóset con mi padre porque él es militar y pensé que iba a rechazarme... Él sabe sobre mí desde hace un año y me acepta por lo que soy".

"Muchas veces, como hombres gay, por temor a aceptar lo que realmente somos, encontramos una novia para hacer creer a nuestra familia que somos lo que ellos llaman un 'hombre real'. Ojalá pudiera mostrarles a otros hombres gay que no estamos engañando a nadie, sólo a nosotros mismos".

Robert Páez participó en los juegos olímpicos de Londres 2012 y de Brasil 201, en su carta escribe sobre el amor de su familia al enterarse sobre su orientación sexual; aunque viven en ambiente machista, para ellos no es relevante el que sea gay.

Páez confía en que su testimonio pueda ser de ayuda para otros deportistas, en especial a los latinos, que sepan que ser homosexual no es una enfermedad.

“Al compartir mi historia, espero ayudar a que la palabra homosexualidad un día sea tan común como la palabra heterosexualidad".

“Aceptarnos y respetarnos a nosotros mismos son grandes primeros pasos. La vida es demasiado bella para esconderse en un armario“.

"La verdad es que, si nací así, fue porque Dios me creó y lo quería de esa manera. Cuando finalmente llegué a creer eso, fue entonces cuando comprendí que debía aceptar con orgullo y valor lo que otros llamaron ‘mariconería'".