La verdadera razón por la que Martino dejó fuera a Lainez de Qatar 2022

El lunes pasado, al fin salió la tan esperada convocatoria de la Selección de México. La lista de los 26 jugadores que irán al Mundial fue muy polémica, los comentarios acerca de la decisión de Martino sobre no llevar a Diego Lainez y a Santiago Giménez fueron las más controvertidas y cuestionadas al argentino.

Las razones que mencionó el 'Tata' Martino es que los jugadores que seleccionó tenían más experiencia. Sin embargo, puede que las causas por las que no eligió a Diego Lainez hayan sido otras, pues el periodista Rubén Rodríguez dió a conocer una pelea entre el futbolista del Sporting Braga y el técnico de la Selección.

El periodista afirmó que la causa de la disputa fue que en los últimos meses previó a la Copa del Mundo, Diego Lainez prefirió relajarse, no entrenar tanto y dedicarse a hacer promocionales para Qatar 2022. Esto no le gustó al 'Tata', por lo que al final, decidió no convocarlo.

¿Quién ocupará el lugar de Diego Lainez?

A pesar de que tanto Santi Giménez como Diego Lainez ya se habían reportado con el Tri, el ‘Tata’ Martino decidió dejarlos fuera. Quien ocupará el lugar de Lainez será el ‘Piojo’ Alvarado, pues el DT afirma que ha tenido más minutos en la cancha que el jugador del Sporting.

Diego Lainez fuera del Mundial 2022

En La Verdad Noticias te mantenemos al tanto de los juegos de la Selección de México y de sus jugadores. Al quedar fuera de la Copa del Mundo 2022, Diego Lainez ya se despidió de la Selección y dejó las instalaciones donde se encuentra la escuadra mexicana.

