La triste historia detrás de los nominados a Mejor Jugador de la FIFA 2019

Recientemente fue dada a conocer la lista de los finalistas nominados a Mejor Jugador de la FIFA dentro del The Best FIFA Football Awards 2019, lista que está integrada por tres “cracks” que han cautivado al mundo entero con su gran técnica futbolística y enorme genialidad dentro del terreno de juego.

Sin embargo, en ocasiones olvidamos que estas figuras mundialmente conocidas también son personas como cualquiera de nosotros, y que en algún momento de su vida atravesaron por situaciones realmente complicadas. Este es el caso de los tres nominados al premio más importante de la FIFA; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Virgil Van Dijk, quienes tuvieron una infancia muy dura que los marcó de por vida.

El actual capitán de la selección holandesa y gran baluarte defensivo del Liverpool, tuvo una infancia llena de tristeza ya que cuando era niño sus padres se separaron y su padre abandonó a su madre dejándola sola con 3 hijos, por lo cual Virgil tuvo que trabajar desde muy pequeño para ayudar con los gastos de la familia. Uno de estos trabajos era como lavaplatos en un restaurante llamado Oncle Jean en la ciudad Breda.

Virgil Van Dijk

“Él era un gran empleado, siempre estaba aquí las dos noches más duras de la semana. Solía decirle que lavase más platos y que dejara de intentar ser futbolista profesional, que aquí por lo menos tenía la oportunidad de ganar dinero", recuerda Jaques Lips, empleado del Oncle Jean de Breda.

Restaurante Oncle Jean

Por su parte, el capitán de la selección de Portugal y estrella de la Juventus,Cristiano Ronaldo, tuvo una infancia dura a pesar de tener a su familia unida, ya que desde pequeño llevó una vida humilde en la que sufrió todo tipo de carencias,

Cristiano Ronaldo

"No teníamos mucho dinero en esa época. La vida no era fácil entonces en Madeira. Solía jugar con botas viejas que heredaba de mi hermano o que me prestaban mis primos. Yo jugaba en las calles con mis amigos, no teníamos porterías ni nada, y teníamos que parar el partido cada vez que pasaba un coche. Yo era muy feliz así".

Cristiano Ronaldo de niño

Pero fue a la edad de 11 años cuando llegó uno de los momentos más difíciles de su vida, pues con todo el dolor de su alma tuvo que alejarse de sus seres queridos para ir al Sporting de Lisboa.

"Todavía no estaba realmente preparado (...) y fue la etapa más difícil de mi vida". "Mi familia solo se podía permitir venir a verme cada cuatro meses más o menos. Les echaba tanto de menos que todos los días eran dolorosos".

Cristiano llega al Sporting de Lisboa

Para el capitán de la Selección argentina y figura del Barcelona, Lionel Messi, la vida le tendría preparado algo diferente, ya que a los 11 años de edad le diagnosticaron una alteración en las hormonas del crecimiento luego de que sus padres notaran que no crecía de manera normal y decidieron consultar a un médico. Las pruebas comprobaron que Messi tenía una disfunción hormonal que retrasaba su crecimiento óseo.

Lionel Messi de niño dominando un balón

El Barcelona se ofreció pagar todos los gastos y le dio un contrato

Lionel Messi con el Barcelona infantil

Sin embargo, lo que para muchos niños deportistas podría haber sido el fin de su carrera, para “Lio” era un nuevo reto que le ayudó a aferrarse a su sueño.

Los padres de Messi no podían pagar el costoso tratamiento, por lo que el Barcelona se enteró de la situación y ofreció pagar todos los gastos e incluso le dio un contrato al pequeño “Lio”, lo cual no fue nada fácil ya que tuvo que quedarse solo en un país que no conocía mientras su familia regresaba a Argentina. De hecho, él mismos cuenta que fueron momentos muy difíciles en los que se sentía desorientado y triste.

