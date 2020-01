La selección española de waterpolo femenino gana el oro ante Rusia en una igualada final

La selección femenina de waterpolo de España se llevó el oro del Campeonato Europeo tras vencer este sábado por 13-12 a Rusia en una reñida final disputada en la Duna Arena de Budapest, Hungría, informa La Vanguardia.

Se trata de la segunda medalla de oro en esta competición que se cuelgan las nadadoras españolas —conocidas popularmente como

"guerreras acuáticas", después de que en 2014 se impusieran en la final ante Países Bajos, también en la capital húngara.

Selección femenil de Waterpolo de España

Esta selección española tiene un carácter acreditado y lo volvió a confirmar en la capital húngara. Enlazó cinco goles para no solo neutralizar la ventaja de Rusia, sino para sentenciar el partido con un 13-10. Aunque sus rivales no se rindieron ya no les quedaba tiempo para impedir el éxito de las 'guerreras acuáticas'.

Todo un refrendo para esta exitosa selección española de Miki Oca, que se presentará en Tokio 2020 con este oro como magnífico aval para aspirar a una nueva medalla olímpica.

¡FINAAAAAAAAL! Campeonas de Europaaa. 13-12 ante una Rusia potentísima. Otra vez en Hungría, como en 2014. Nos dejan sin palabras. ¡Somos de oro! Sois de oro chicas...������ pic.twitter.com/f7V0rbuOBN — RFEN (@RFEN_directo) January 25, 2020

