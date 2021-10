La razón por la que ‘Visit México’ aparece en el Yankee Stadium

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó en su conferencia matutina los anuncios de Visit México que aparecen en el Yankee Stadium, este miércoles se ha dado a conocer la razón para que exista esta promoción del país en la Gran Manzana.

ESPN Digital tuvo acceso al contrato que se firmó entre los Yankees de Nueva York y el Gobierno de México en 2019, que invirtió 16 millones de pesos para que la compañía Braintivity S.A. de C.V. para que el letrero con la palabra “México” apareciera en el estadio y en otros puntos de la ciudad.

Según el portal ESPN, “además de los juegos de los Yankees, el letrero (de Visit México) se muestra durante todos los eventos que no son de béisbol (por ejemplo, el New Era Pinstripe Bowl, los juegos de fútbol de NYCFC, la graduación de NYU, etc)”.

Invasión de México al Yankee Stadium

La palabra 'México' aparece 40 veces por partido en el Yankee Stadium.

Los Bombarderos del Bronx no solamente debían incluir el logo de Visit México en su estadio, ya que por contrato este debía aparecer en las redes sociales del equipo y se le debía de dar la categoría de “orgullosos patrocinadores”, apunta ESPN.

El contrato, con fecha de vencimiento en diciembre de 2021, estipula que el logo debía estar en las publicaciones en la cuenta de Twitter de los Yankees, como en la gráfica de las alineaciones iniciales antes de los partidos, así como en la cuenta oficial de Facebook antes de cada juego de temporada regular.

Quieren posicionar a México en el mundo

La marca busca posicionar a México como destino turístico.

Carlos González, director de Visit México, explicó que la aparición de la marca turística del país en las alineaciones de los Yankees responde a una estrategia internacional.

“Se crearon dos campañas, la internacional dirigida a ocho mercados, principalmente Estados Unidos y Canadá (Love You Soon) para incentivar que la marca México estuviera presente en los mercados internacionales y próximamente se lanzará una bajo el lema Think México, para hacer que el país sea una primera opción de compra”, aseguró.

El contrato entre México y los Yankees de Nueva York revisado por ESPN estipula que la renovación del contrato podrá reiniciarse desde 90 días antes de su finalización, si el país latinoamericano quiere seguir promoviéndose como destino turístico. La Verdad Noticias.

