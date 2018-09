La razón por la que Messi camina en la cancha

Lionel Messi es uno de los mejores jugadores del mundo, se adueñó de 5 Balones de Oro; aunque muchos aficionados al deporte le recriminan su estilo de juego y señalan que por momentos "camina" en el terreno de juego, mandando una señal como de estar desconectado del encuentro.

El futbolista de Estudiantes de La Plata, Gastón Gata Fernández, en una plática con La LLave del Gol, programa que se transmite por Fox Sports, hizo memoria de una charla que tuvo con su ex técnico y ex compañero de La Pulga en Barcelona Gabriel Milito.

Gastón Gata Fernández

"Nos enseñó cómo posicionarnos. Yo no entendía la caminata de Messi antes de conocer a Gaby. Vos caminá tranquilo, que la pelota te va a llegar, tenes que encontrar tu lugar, me decía. Moverme al lado opuesto a la pelota. Antes me salía naturalmente, pero es distinto cuando te lo enseñan", empezó su relato el delantero.

Explicó el accionar del crack argentino

El ex Racing, River y San Lorenzo brindó un fundamento al accionar del capitán azulgrana.

"Messi decide cuándo quiere agarrar la pelota y en qué lugar. No está afuera del partido, está pensando cómo definir la jugada".

Lionel Messi

"En Barcelona puede hacerlo y el equipo rival tiene que moverse, porque si se queda pendiente de Messi Xavi e Iniesta se meten con la pelota abajo del arco. En la Selección es más difícil, más cerrado darse esa situación".

Finalmente, declaró cómo se modificó su estilo desde que llegó al Pincha.

"En mi juego tuve que hacer un cambio. Llegué a Estudiantes siendo un jugador diferente al que fui despues de vestir la camiseta de Estudiantes, yo no tenía sacrificio".