La publicación en Instagram de Lionel Messi rompe récord con más likes en la historia

Lionel Messi, también conocido como el mejor de todos los tiempos , llevó a Argentina a ganar la Copa Mundial de la FIFA en Qatar este año. Ahora, su publicación de Instagram celebrando la histórica victoria del equipo ha batido sus propios récords.

La publicación de Messi, que incluye una galería del futbolista con el trofeo y con sus compañeros, es ahora la publicación de Instagram con más "me gusta" de la historia. Con más de 67,7 millones de me gusta en el momento de escribir este artículo, la publicación ha superado un récord que alguna vez tuvo el infame huevo.

La foto con más "me gusta"

Una publicación misteriosa de un simple huevo obtuvo 57 millones de me gusta después de ser publicada en 2019. La imagen cautivó a Internet, tal vez dado lo poco que se sabía sobre la publicación y el titular de la cuenta En respuesta a que Messi se hizo con la corona, la cuenta (acertadamente titulada) publicó una Historia reconociendo la victoria.

“Hace cuatro años emprendimos una misión, nueve días después hicimos historia en Internet. Juntos ��", dice el texto de la historia del huevo "Hoy leomessi se ha llevado la corona (por ahora ��)".

TOP 10 fotos con más likes en Instagram



1:Messi con la Copa

2:Un huevo xd

3:Cristiano y Messi

4:Cristiano y Georgina

5:Messi y Cristiano

6:Messi con la Copa

7:Ronaldo eliminado

8:XXXTENTACION último post

9:Messi en la Final

10:Boda Ariana Grande



Solo #Messi le gana al huevo pic.twitter.com/3LKlW4WtOJ — Samuel Andres Perez (@sandrsprz) December 20, 2022

Con esto, los 57 millones de Me gusta de Messi también aparentemente han superado la publicación con más Me gusta en todas las plataformas de redes sociales destacadas. En Twitter, el récord es de 7 millones, por un tuit que anuncia la trágica muerte del actor de Black Panther, Chadwick Boseman. En YouTube, el video musical de Luis Fonsi para “Despacito” tiene 50 millones de me gusta. La publicación también superó al TikTok salvajemente viral de Bella Poarch de 2020 que tiene más de 60 millones de me gusta.

