La problemática relación de Antonela Rocuzzo y Wanda Nara

Lionel Messi será jugador del Paris Saint Germain por los próximos dos años, y aunque el astro argentino ha expresado su emoción por llegar al equipo y alzar una Champions League, gran parte del trabajo de mudar a su familia y a su esposa, Antonela Roccuzzo, todavía está por hacerse.

Para muchos futbolistas es importante que sus familias se sientan en casa, y la mayoría que tiene esposa e hijos pueden sufrir reveses en la cancha si algo no funciona bien en la casa, o entre sus propias esposas de sus compañeros.

Tal parece ser el caso de Antonela Rocuzzo y Wanda Nara, la esposa del delantero argentino del PSG, Mauro Icardi, quienes al parecer no tienen la mejor de las relaciones, y cuyos caracteres pueden enfrentarse fuera de la cancha. La Verdad Noticias te revela cuál es el estado de su relación.

¿Qué pasa con Antonela Rocuzzo y Wanda Nara?

Las esposas de Messi e Icardi tienen un historial de no muy buenas amigas.

Aunque ambas mujeres decidieron abandonar su país para apoyar la carrera de sus respectivos esposo, entre Antonela y Wanda hay muchas diferencias, comenzando por el hecho de que la primera prefiere mantener un perfil bajo, y la segunda es mucho más cercana a los medios de comunicación.

Las cosas empezaron a tensarse en 2018, cuando Wanda se quejó del trato que recibió Icardi por parte del entrenador de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli, tras no ser convocado para el Mundial de Rusia. Este habría sido el origen de la rispidez con la esposa de Messi, quien es el capitán de la ‘Albiceleste’.

Una rivalidad de redes sociales

Instagram: antonelaroccuzzo.

A la “mala leche” que hay entre las dos mujeres se suma la relación cordial de Antonela con Evangelina Anderson, con quien Wanda tiene una enemistad desde la adolescencia.

Tras la presentación oficial de Messi en el equipo francés, Antonela hizo una publicación en su cuenta de Instagram que recibió una respuesta de Evangelina, quien además es esposa de Martín Demichelis.

También está el tema de las comparaciones en las redes sociales, donde los seguidores de cada una opinan de las fotos y los looks de cada una y debate sobre a quién le queda mejor.

La relación entre Antonela y Wanda no ha mejorado, pues al no existir trato en la cancha ni en eventos de la Selección, ya no había ninguna forma de establecer vínculos e iniciar una relación amistosa, algo que debería poder cambiar ahora que Messi e Icardi serán compañeros en el PSG.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.