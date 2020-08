La prioridad del Real Madrid es vender y no fichar para la temporada 2020/21

Habrá pocas caras nuevas en el equipo porque la prioridad del Real Madrid es vender y no fichar por la crisis económica derivada del coronavirus. De hecho, el club blanco ya ha cedido a cuatro jugadores que estaban negociados: Achraf (Inter), Javi Sánchez (Valladolid, De Frutos (Levante) y Dani Gómez (Levante). Por todos ellos, el club blanco ha ingresado 48 millones. Una estrategia de venta a préstamo, siempre con derecho a la exclusiva.

Óscar Rodríguez, Kubo, Odegaard y Ceballos son otros jugadores en préstamo que no llegarán al Real Madrid. El único de todos ellos que parece tener claro su destino es Odegaard que todo apunta a que seguirá en la Real Sociedad. Kubo tiene muchas ofertas para irse ya que el Madrid no contempla su venta, algo que no pasa con Óscar Rodríguez y Ceballos, que pueden seguir en el Arsenal. A todos ellos hay que sumar a Reinier, que irá con el Valladolid como favorito para ser su destino.

De todos los préstamos que tiene el Real Madrid, los que vuelven para quedarse son Odriozola y Lunin. El lateral regresa tras su cesión en el Bayern y con la marcha de Achraf, queda como sustituto de Carvajal. El portero ucraniano será el segundo portero, relevo de Courtois.

¿Quiénes se van del Real Madrid?

Si el Real Madrid ya tiene planificado el destino de los jugadores en préstamo, no ocurre lo mismo con algunos de los jugadores que tiene en la plantilla. Bale y James ya saben que Zidane no los tiene y el club está buscando un destino para él. El colombiano no va a poner ningún problema en marcharse, pero lo que va a hacer Bale es una incógnita.

El galés no está a punto de marcharse, algo que también pasa con Mariano, otro de los jugadores que no tiene Zidane y no quiere irse del Real Madrid.

Brahim, por su parte, tiene muchos números para ir pestado con Betis, Getafe y Granada pujando por él. Por su parte, hay jugadores que terminan su contrato en 2021 y si llega una buena oferta tanto para el club como para ellos mismos, podrían irse. Estos son los casos de Lucas Vázquez y Nacho.

El caso más especial es el de Jovic. El Mónaco insiste en su fichaje, al igual que el Milan y el club lo vería con buenos ojos, pero el jugador duda y habrá que ver cómo acaba este asunto del futuro de Jovic.

En cuanto a las necesidades, Zidane quiere un central, aunque Militao lo tiene más que cumplido, para sorpresa de muchos. También ha pedido un centrocampista en sustitución de Casemiro. Camavinga es el elegido, pero Rennes no le dejará salir y el Madrid no le pagará. Arriba, el técnico quiere un goleador, aunque si se quedan Mariano y Jovic, su petición caerá en oídos sordos.

Pogba sigue en la lista de peticiones de Zidane, pero el club aún no tiene claro su fichaje, por lo que parece difícil que el United acabe fichando. La única opción sería que James entrara en la operación. Algo que el Manchester United no ve nada claro.