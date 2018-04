¡La periodista española que está robando suspiros en el futbol italiano!

Laura Barriales, mujer de 35 años, nacida en León, España. Es actriz, modelo, reportera y, por si fuera poco, presentadora, fue la periodista estrella de la televisión oficial de la Juventus durante la temporada 2014-2015, después de siete años trabajando en la RAI, que es la principal televisora de Italia.

En el 2000, surge su historia de amor con Italia, después de que inició su carrera como modelo, también llegó a ser reportera en un desfile de la marca Valentino.

Apenas tenía 18 años y empezaron los cambios en su vida. Decidió dejar las pasarelas y entrar al mundo de las cámaras y micrófonos. Se desenvolvió de una manera profesional, estudiando publicidad y relaciones públicas, aprendió italiano, además se convirtió en intérprete.

Gracias a eso, participó en programas de moda, música y futbol, siendo reportera y empezaba a desarrollarse como actriz.

"No he parado de trabajar, pero siempre con 'el rostro limpio', como dicen aquí. Nunca he vendido nada de mi vida privada y por eso creo que se me respeta y me aprecian en Italia. Aquí llevo 18 años y todo lo que he hecho ha sido gracias a mi esfuerzo y mi carácter. No he sido novia de nadie famoso ni mujer trofeo. Me he hecho mi camino con mucho trabajo. Es verdad que en Italia no están acostumbrados a este tipo de mujeres, sino a mujeres sumisas al lado del hombre poderoso, pero yo no soy así", comenta.