La mexicana Liliana Ibáñez dentro del Top 10 de la natación mundial

La nadadora mexicana Liliana Ibáñez se ganó un lugar dentro de las 10 mejores ondinas del orbe de los 50 metros libres de la Copa del Mundo de Curso Corto FINA de Tokio, pues hizo un tiempo de sólo 24.78 segundos, además se quedó a 10 centésimas de avanzar a la gran final, en donde compiten las 8 mejores nadadoras del orbe

Con esa marca Liliana Ibáñez también mejora el máximo récord mexicano que ella misma impuso el año pasado con 24.89 segundos.

“Se me fue la final por diez centésimas de segundo, pero es mi mejor tiempo y la verdad me divertí muchísimo, estoy feliz y el objetivo es seguir mejorando, sé que puedo bajar más y eso me alienta para buscar la marca olímpica a Tokio el próximo año”, destacó Liliana.