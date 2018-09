"La ignorancia es atrevida", Ramos contestó a Griezmann

Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid, mostró su reacción este martes a las palabras de Antoine Griezmann, quien indicó que ya puede sentarse en la mesa de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi y tiene en mente el Balón de Oro.

"La ignorancia es muy atrevida, cuando escucho hablar a este chaval, me acuerdo mucho de Totti, Buffon, Maldini, Xavi, Iniesta, de Raúl, de Iker Casillas, jugadores que han ganado todo, que están repletos de títulos en su casa, y ninguno tiene un título como el Balón de Oro", declaró Ramos.

"Cada uno es libre de opinar, pero creo que debería dejarse aconsejar por su entrenador, el Cholo, o por jugadores como Godín o Koke, que reúnen ciertos valores que le vendrían bien", agregó el capitán blanco de cara al encuentro de Champions frente a la Roma.

Ramos, a pesar de que afirmó que Griezmann es "un grandísimo jugador", reaccionó de esta forma a una entrevista del francés con el diario AS, en la que aseguraba que sentía que ya podía sentarse en la misma mesa que Cristiano y Messi, y que está enfocado en conquistar el Balón de Oro.

"Lo de la mesa son imágenes que tengo y disfruto en esa mesa. Pero también sé que puedo hacerlo mejor", comentó Griezmann, quien en el momento lamentó no haber estado nominado a los premios The Best de la FIFA, afirmó que "el Balón de Oro tiene más prestigio, más historia, lo tengo en mi cabeza y hay tres meses para darlo todo y luego ya veremos lo que sucede".