La esposa de “El Mijis” confesó que no hay avances en su búsqueda

En entrevista Miriam Martínez, esposa del ex diputado, Pedro Carrizales “El Mijis”, confesó que a pesar de estar tomando las medidas necesarias aún no tienen avances en su búsqueda, han pasado 16 días desde la última vez que lo vieron.

Agregó que tiene miedo porque hasta ahora no conoce su paradero, en la entrevista Miriam se negó a dar detalles de lo que han logrado en la investigación, pues dijo que podría interferir con las indagaciones que están haciendo las autoridades.

Agradeció el apoyo que le han dado las fiscalías de San Luis Potosí, Nuevo León y de Saltillo, así como de las asociaciones de búsqueda de personas desaparecidas de varios estados.

Lo que dijo Miriam sobre la desaparición de “El Mijis”

Lo que dijo Miriam sobre la desaparición de su marido

La esposa del ex diputado “El Mijis” dijo que el último contacto que tuvo con él fueron unos audios que le envió, ella confía en que su marido está vivo pero no deja de estar preocupada pues después de dos semanas aún no sabe dónde está, agregó:

“Por el momento no hay nada, hasta el momento hay una normalidad, queremos saber qué pasó, pero mi esposo no se metía en problemas”

Comentó que se están involucrando personal de la ONU, también que ella y sus hijos están preocupados porque “El Mijis”, estaba bajo tratamiento médico para llevar el cáncer y la diabetes, señaló:

“Esos otros tratamientos tenía que continuar teniéndolos y es lo que nos preocupa también”

El Mijis edad

La edad de "El Mijis"

Pedro César Carrizales Becerra, conocido como “El Mijis” fue diputado local en la LXII Legislatura del Congreso del estado de San Luis Potosí, tiene 42 años, nació el 22 de febrero de 1979 en San Luis Potosí.

En La Verdad Noticias también te informamos que AMLO ¿Qué está haciendo para encontrar a “El Mijis”?

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.