La desafiliación también le pegó al "Tibu" y ahora busca chamba en Twitter

Hace unos días Guillermo Vazquez quien fuera entrenador de los tiburones rojos del Veracruz, dijo que está a favor con la desafiliación del equipo del puerto, ya que todos los clubes que militan en la primera división deben tener la solvencia de poder pagarle a sus jugadores y a todo el cuerpo técnico. A quien no le gusto nada todo esto fue a nuestro amigo el "Tibu" quien ahora se quedó sin trabajo y por medio de la red social de Twitter está en busca de chamba.

La mejor y si no una de las mejores botargas de la Liga MX ya no tiene trabajo; en cada partido del Veracruz veíamos al "tibu" alentando a su equipo y por supuesto a toda una afición fiel quien se reunía cada 15 días en el Luis Pirata Fuente, con mucha tristeza ha compartido en la red social de twitter un mensaje donde nos deja ver a un squalo triste, el dice que no se imaginaba terminar el año así.

El "tibu" buscando chamba.

La vergonzosa desafiliación del Club Tiburones Rojos no solo le pegó a jugadores y trabajadores del equipo, sino hasta la misma botarga. Tibu Jarocho quien se ha vuelto viral por ser una de las botargas más carismáticas en el fútbol mexicano, compartió en su cuenta de Twitter que ya busca trabajo luego de quedarse sin equipo.

"En modo desempleado haciendo mi currículum, que feo terminar así el año pero esperemos el 2020 sea mejor. #Amoloquehago".

El squalo escribió en su cuenta de twitter @tibujarocho La Mascota Oficial del club, al igual que decenas de trabajadores se quedaron sin empleo, luego de que la Federación Mexicana de Futbol desafiliará al equipo que aún es propiedad de Fidel Kuri, luego de los constantes adeudos de salarios y no cumplir con sus obligaciones financieras.

En modo desempleado haciendo mi curriculum ��, que feo terminar así en año pero esperemos el 2020 sea mejor#AmoLoQueHago pic.twitter.com/JsBviE8ML0 — Tibu Jarocho (@TibuJarocho) 26 de diciembre de 2019

