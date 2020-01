La cronología de Cruz Azul "muere lentamente"

La maquina ha comenzado el Torneo Clausura 2020 de forma decepcionante con dos derrotas consecutivas algo que no se veía desde el apertura 2004, certamen en el cual no calificó a la liguilla, este es el peor arranque en 16 años, para Cruz Azul no es casualidad, las cosas pueden ser muchas, una de ellas es la falta de planeación del director deportivo Jaime Ordiales es presentado con dos refuerzos de forma tardía.

Jaime Ordiales. "queremos de darle un poco de prisa, pero también entenderan que su servidor no tiene ni 10 días aquí me toco el 24, 25, 31 y 1ro... es complicado".

El Cruz Azul Muere Lentamente.

Se comenzó muy pegado al torneo, los refuerzos que esperan no han llegado o las negociaciones se han caído cuando todo ya estaba listo como el caso del colombiano Alex Castro y Aké Loba. "con Aké Loba desgraciadamente se interrumpió por que aparecieron otros equipos y de repente ya no hubo comunicación", meciona el técnico Ordiales.

Además de la salida de Pol Fernandez, la lesión de Milton Caraglio y la novela de Edgar Mendez. "No hay pretextos, perdimos el partido y tenemos que mejorar muchísimo, yo creo que tuvimos muchas bajas y tenemos que acelerar el proceso de la gente que tenga que llegar, comenta el técnico Jaime.

El certamen ha sido un calvario para la maquina y desde la jornada 1 se pedía el puesto de su Director Técnico Robert Siboldi "si yo soy el problema, yo no tengo el problema de dar un paso al costado por que no quiero perjudicar a la institución".

Se han escuchado nombres para sustituirlo como el caso de Luiz Felipe Scolari, donde la misma directiva sale a dar la cara y dice que no es cierto, el técnico de la maquina se encuentra en horas cruciales a la espera de que su equipo levante, mientras la directiva decida que hacer.

