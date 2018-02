La clavadista Azul Almazán fue víctima de abuso sexual

Tal parece que ahora cada vez más mujeres se animan a denunciar los abusos sexuales de los cuales han sido víctimas y ahora en el ámbito deportivo se ha desatado uno más, este es el caso de la clavadista mexicana Azul Almazán; quien detalló que sufrió abuso sexual por parte de su ex entrenador Francisco Rueda.

Azul Almazán en el 2001 publicó en Proceso una carta titulada "Yo acuso", donde señaló terrorismo psicológico, discriminación, amenazas de su entrenador Francisco Rueda.

El caso volvió a salir a la luz pública luego de que la periodista mexicana Carmen Aristegue presentara un especial llamado “Mujeres que rompen el silencio”, Azul Almazán volvió a contar el atroz y calvario en la ilusión de poder cumplir su sueño de ser una atleta olímpica.

Azul Almazán de igual manera manifestó que los masajes que le daban eran muy incómodos, en los viajes y en las competencias la forma de actuar del entrenador.

“Mi entrenador era mi luz, mi esperanza, mi amigo, mi papá; el me mostró el sueño, me lo puso palpable. La relación que tenía con él era increíble. Hay una línea muy tenue que si alguno de los dos cruza, ahí empiezan los problemas, empiezas a confundir las cosas, pero de ahí a que empieces a transformar el entrenamiento en acoso, a decir que no te voy a entrenar si no haces esto”, insistió Almazán López.