La chilena de Hugo Sánchez cumple 30 años

Hugo Sánchez nos ha regalos imborrables cátedras de futbol, entre las más especial se encuentra la clásica “Huguiña” mejor conocida como la chilena, jugada con la que todo futbolista ha soñado al menos una vez en su vida.

Fue un 10 de abril de 1988, cuando el Real Madrid sostenía su enfrentamiento contra el Logroñés, con sólo diez minutos en el marcador, Martín Vázquez envió un centro al área y, lo que pasó después, sigue siendo el sueño más anhelado de muchos.

Hugo Sánchez pendió del aire, de manera acrobática… El portero rival, Pérez, intentó detener el balón, pero esta jugada acabó al fondo de las redes y a 30 años de presenciarla, Hugo Sánchez recuerda su chilena.

“Estaba algo adelantado. Me retrasé un poco. Luego, el impulso posterior de la carrera hacia adelante me ayudó para impulsarme más alto, como si fuera un saltador de altura en atletismo” declaró Hugo para AS.

Además, también mencionó que un periodista japonés midió la altura de la jugada y Hugo quedó impresionado con el resultado.

Asimismo, confesó que su inspiración siempre ha sido su padre:

Mencionó que hasta el árbitro el dio las gracias por presenciar “el mejor gol del mundo”.

El mejor gol de su carrera: “Todo el Bernabéu me gritó ‘torero, torero’ más de tres minutos. Hasta el árbitro, Brito Arceo, me dio las gracias por ser testigo del mejor gol del mundo”, concluyó Hugo Sánchez.

️️️"El clásico en el Bernabéu fue lamentable. No me pregunten por qué", de #ESTO nos habla @hugosanchez_9 en su columna: Ajo y Agua https://t.co/gq8HYpCy1b pic.twitter.com/cwluxUzU4y

Para Diario Marca, los involucrados en el gol también dieron sus declaraciones:

El portero que salió “afectado” ese día, de acuerdo a sus declaraciones, dijo que es un honor haber participado, aunque sea como portero afectado.

“Aún me siguen recordando ese gol que me metió; me paran por la calle y yo me siento orgulloso, pues fue un golazo" mencionó el Pérez.