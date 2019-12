La Volpe asegura que dirigir al Tri fue lo mejor.

Para muchos expertos y aficionados al futbol la Selección Mexicana que dirigió el director técnico argentino Ricardo Antonio La Volpe ha sido la mejor de la historia, sobretodo en aquella Copa Confederaciones de Alemania 2005 y que lamentablemente no pudo llevar ese máximo nivel a la justa Mundialista un año después y de manera reciente ‘El Bigotón’ dijo que el haber comandado por cuatro años al Tri ha sido lo mejor que la ha pasado en la vida.

La Volpe asegura que dirigir al Tri fue lo mejor.

El estratega de 67 años de edad es uno de los más reconocidos en nuestro país, la manera de jugar de sus equipos se ha quedado en la memoria de muchos y en este caso cuando dirigió a la Selección Mexicana también. Se han cumplido ya 13 años de que La Volpe dejó el banquillo del combinado tricolor y por ello ha recordado con mucho cariño su paso por una de las sillas más calientes para dirigir en nuestro país.

La Volpe contento por haber dirigido al Tri

"En México no se dejaba trabajar a los entrenadores. Se les cortaba casi sin tiempo para haber trabajado. No había continuidad. Del 2002 al 2006 para mí fue un período importante, cuatro años en los que pude trabajar muy feliz con grandes jugadores", fueron parte de las palabras que dio Ricardo La Volpe en una entrevista para The Coaches Voice.

La Volpe dio a conocer que esos cuatro años en los que estuvo como entrenador del Tri fueron los mejores de su vida y además le dio mucho valor a sus dirigidos en esa etapa y resta mucha importancia a lo que él hizo. Recordar que en esa época la Selección Mexicana llegó a ser la sexta mejor del mundo y fue cabeza de serie en la Copa del Mundo de Alemania 2006.

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

La Volpe asegura que dirigir al Tri fue lo mejor.

Te Puede Interesar: Pavel Pardo PREFIERE a Bielsa que a La Volpe

"Para eso sirve el 20 o 30% de un entrenador en un equipo. Para que el jugador pueda expresarse con libertad. Ganamos la Copa de Oro, hicimos una Copa Confederaciones muy buena y perdimos en los penaltis pero en el Mundial no cumplimos el objetivo. Caímos en el cuarto partido. Aún así, nueve jugadores se fueron a Europa después de ello", sentenció ‘El Bigotón’.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana