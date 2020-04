La Volpe ENSEÑA sus partes íntimas a los periodistas.

Uno de los directores técnicos más polémicos de nuestro país es sin duda alguna el argentino Ricardo Antonio La Volpe, una época de tensión se vivió cuando el sudamericano tomó las riendas de la Selección Mexicana en el proceso para la Copa del Mundo de Alemania 2006. En una ocasión tras varios cuestionamientos el estratega le enseñó sus partes íntimas a un grupo de periodistas.

Corría el año 2006 cuando el combinado azteca estaba en el Viejo Continente a pocos días de hacer su debut en la justa veraniega, cuando La Volpe se bajó el cierre de su pantalón, sacó su pene y lo enseñó a un grupo de periodistas gritando: "¡Me la pelan!".

La Volpe explotó contra los periodistas previo a la Copa del Mundo

Así lo dio a conocer el periodista Miguel Gurwitz, quien en ese momento cubría a la Selección Mexicana para Televisa Deportes. Quien recordó aquella acción de Ricardo La Volpe: "Lo tengo grabado... Me refiero a la anécdota. Estábamos como 10 reporteros esperando a La Volpe porque el día previo platicó con René Tovar, quien entonces iba por Récord al Mundial y ganó la exclusiva. Cuando lo vemos salir vamos sobre Ricardo y estaba furioso, entre todo el relajo de pronto mete la mano al cierre, muestra 'aquello' y empieza a decirnos de cosas", platicó el comentarista deportivo.

Sin duda muy explosivo el argentino Ricardo Antonio La Volpe, que en ese momento sorprendió a propios y a extraños con su acción. 'Desde hace tres años y medio me han dado, pero mírenme, sigo aquí. Me la pelan'" (fueron palabras del director técnico en ese momento). Jorge Campos, entonces auxiliar de La Volpe en la Selección, fue quien intentó mediar la situación, pero no pudo calmar al estratega e incluso el sudamericano retó a uno de los presentes a golpes; pero no llegó a mayores.