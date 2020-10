La Volpe CONFIESA que debió LLEVAR a Cuauhtémoc Blanco a Alemania 2006.

El estratega argentio Ricardo La Volpe y el divo de Tepito, Cuauhtémoc Blanco a lo largo de los años han manifestado ciertas diferencias y rencillas por lo ocurrido en la lista final par la Copa del Mundo de Alemania 2006; recientemente el sudamericano aceptó que cometió un error en dejar al canterano del América fuera de los 23.

Han pasado 14 años de aquel suceso que en su momento conmocionó a la afición de la Selección Mexicana, de la cual en La Verdad Noticias se habla del acontencer del Tri; luego de que ‘El Bigotón’ dejó fuera al 'Divido de Tepito' y llevando en su lugar a Guillermo Franco.

Cuauhtémoc Blanco y La Volpe en la Selección Mexicana.

"Hoy te reconozco que ni Kikín (Fonseca) ni (Omar) Bravo eran jugadores explosivos ni desequilibrantes, para mí lo era el Guille Franco, pero al Guille no lo tuve, si yo hubiera sabido que no se iba a recuperar, hoy te digo que dejaba al Guille y me llevaba a Cuauhtémoc al Mundial, pero qué iba yo a saber. Eso sí, el más inteligente de todos era Cuau".

La Volpe arrepentido de dejar fuera a Blanco y llevar al 'Guille'

En una charla con la cadena TUDN, Ricardo La Volpe de igual manera dio sus argumentos futbolísticos por los cuales en su momento dejó fuera de la Selección Mexicana que a la Copa del Mundo de Alemania 2006 a Cuauhtémoc Blanco Bravo.

"Voy a recordar un juego de eliminatoria para explicar por qué no lo llamé. Jugamos contra Costa Rica y ellos tenían un lateral derecho, Wallace, que siempre se iba al frente. Yo planteo esperarlo con Jaime Lozano y le dije a Cuauhtémoc 'tírate a la izquierda porque al recuperar quedas mano a mano con un central y Borgetti con el otro'".

Además para culminar con sus argumentos, La Volpe hizo referencia específica de lo que buscaba en la Selección Mexicana que fue a dicha justa veraniega en territorio teutón y que en ese momento el futbolista del américa no podía darle al sistema que implementó ‘El Bigotón’ con el combinado azteca en su proceso de Alemania 2006.

Selección Mexicana en Alemania 2006.

"Veo que Cuauhtémoc ya no tenía la explosión, no era desequilibrante. Ya era inteligente y pasador, en cada pelota que agarró la aguantó, nunca la perdió e incluso dio un pase de gol, lo hizo muy bien, pero ahí entendí que ya no era lo que necesitaba como alguien explosivo y desequilibrante, como Vicente Sánchez en Toluca, esa era la idea de jugador que yo tenía para mi Selección".