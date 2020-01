La ‘Tigre’ Jiménez se defiende ante las críticas.

A lo largo de su carrera en el mundo del boxeo la peleadora azteca Alejandra la ‘Tigre’ Jiménez en redes sociales a sido atacada de forma constante, con falsos señalamientos, comentarios difamatorios, discriminatorios y sin fin de agresiones, pero ante ello la joven de 32 años de edad no se ha quedado callada y sabe la manera de contrarrestar esos ataques.

“Sólo hay que hacer caso omiso a los malos comentarios, esos hasta te hacen más fuerte. Tengo compromisos que sí requieren mi total atención, como combinar mi faceta deportiva-profesional con mis deberes como mamá; afortunadamente a mi hija Ailime le encanta lo que hago y cómo me veo, y eso me motiva, ambas tenemos un día muy ajetreado porque le he enseñado que tiene que superarse y ser dedicada”, explica.

La ‘Tigre’ Jiménez se defiende ante las críticas.

De igual manera la boxeador mexicana habló de sus preferencias sexuales y se dio el tiempo de hablar de la comunidad gay.

'Tigre' Jiménez saca las garras ante los ataques

“Claro que estoy a favor de la comunidad gay. Al ser parte de ella lo que más quiero es la igualdad en todos los aspectos, respeto de todos y cada uno de los individuos, porque sin importar si se es gay, bisexual, heterosexual, etc., somos seres humanos, ni el color, ni la posición geográfica o económica nos definen. El amor y la tolerancia es el mejor camino para cualquiera”, comentó la ‘Tigre’ Jiménez.

Recordar que Alejandra en su carrera en el mundo del boxeo ha puesto en alto el nombre de Cancún y de México por sus hazañas conseguidas de manera reciente. Ya que el pasado 18 de maro en la internacional “Oasis Arena Cancún”, se impuso a la estadounidense Martha “Shadow” Salazar para adjudicarse el cinturón de campeona absoluta de peso Completo por el Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés) y convertirse en la primera mexicana en lograr tal proeza.

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

La ‘Tigre’ Jiménez se defiende ante las críticas.

Te puede interesar: Alejandra la ‘Tigre’ Jiménez, una fiera dentro y fuera del ring

Además de que el 11 de enero venció a la norteamericana Franchon Crews-Dezurn para alzarse con los emblemas de monarca universal de peso Supermedio del WBC y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), constituyéndose de igual manera en la primera boxeadora azteca en obtener tal logro.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana